Lenzuola per la Casa: Fazzini protagonista del Grande Fratello Vip

Dopo il successo di ascolti della prima edizione, torna su Canale 5, con la seconda edizione, Grande Fratello Vip e Fazzini è protagonista della Casa più seguita della televisione italiana. Condotto da Ilary Blasi accompagnata ancora una volta da Alfonso Signorini, il reality accoglie gli ospiti famosi negli ambienti arredati con alcune fra le più rappresentative collezioni di biancheria firmate dall’azienda tessile. Nelle atmosfere della Casa, la qualità manifatturiera rigorosamente Made in Italy delle proposte per il letto e delle spugne Fazzini e La Perla Home Collection by Fazzini raccontano l’abilità del brand nel realizzare collezioni che sappiano coniugare perfettamente tradizione e design, artigianalità e innovazione tecnologica applicata alla stampa tessile, per rispondere a ogni esigenza di stile.

Stagione dopo stagione, Fazzini interpreta le tendenze dell’abitare rinnovando le sue linee nelle fantasie e nelle coloriture. L’attenzione ai dettagli e l’eccellenza delle lavorazioni rivelano l’unicità dell’esperienza creativa italiana sulle parure per il letto, plaid, accessori per il décor, asciugamani, teli spa e accappatoi scelti per arredare il loft che ospita i partecipanti della seconda edizione di Grande Fratello Vip. Le collezioni Fazzini restituiscono la freschezza delle stampe alla zona notte con l’intensità delle tinte unite della linea Inca e i grafismi di Metropolitan, ma anche con l’allegria del motivo variegato Marmi o delle rigature Orizzonti. Le stampe più sofisticate sono quelle della collezione Foglie, che richiama in chiave neo-romantica il tema del foliage, e l’effetto gessato, polveroso, che ammorbidisce il rigore geometrico di Geometrie oppure di Deco’. E poi, i morbidi plaid Lucy, i tappeti Hemp, le linee per il bagno Coccola e quelle per la tavola Aubergine, Flora, Orange.

L’eleganza romantica e sensuale interpretata da La Perla Home Collection by Fazzini si declina in una ricchezza di dettagli che impreziosiscono le proposte per il bagno senza rinunciare alla sobrietà stilistica con la collezione di spugne Nervures. Una lavorazione precisa e materica restituisce un raffinato disegno a nervature che caratterizza i teli e gli accappatoi della linea e regala ai partecipanti del reality un’esperienza di benessere unica. Con questa con collaborazione, Fazzini si riconferma azienda di riferimento della produzione tessile italiana. Gli spazi della Casa della seconda edizione di Grande Fratello Vip raccontano una nuova idea dell’abitare e rivelano la versatilità delle collezioni dell’azienda. Un tocco di stile capace di dialogare con le molte interpretazioni di interior design.