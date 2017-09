Fiaip: servono misure per l’immobiliare

“Nonostante l’evidente consolidamento, la nostra ripresa resta fragile e l’Italia continua ad essere il fanalino di coda della crescita tra i grandi Paesi europei, in particolar modo per il comparto immobiliare”. A dirlo è la Fiaip, Federazione Italiana degli Agenti Immobiliari Professionali, in un comunicato diffuso ieri. La nota mensile dell’Istat sull’andamento dell’economia italiana fa ben sperare sul futuro del Paese ma, sottolinea la Fiaip, “permangono ancora alcune criticità legate al comparto immobiliare e alle costruzioni che vivono tutt’oggi una situazione molto critica. La mancanza di politiche mirate e misure strutturali di lungo termine per l’immobiliare e la debolezza dei consumi hanno effetti sulla crescita complessiva dell’economia nazionale. L’indice del clima di fiducia delle imprese ha evidenziato un aumento e perdurano, ancora oggi, segnali eterogenei tra i diversi settori economici. Al di là della decelerazione dei consumi delle famiglie, che non crescono come dovrebbero, permane in Italia un gap tra il mercato immobiliare ed altri settori. Rispetto al passato è ancora enorme la diminuzione del valore delle costruzioni, così come fotografato oggi dall’Istat (-0,4% rispetto al trimestre precedente) . Un dato pesante se si considera che il settore immobiliare e l’edilizia hanno perso negli ultimi anni oltre 800 mila posti di lavoro e i recenti esecutivi hanno rinunciato ad un intervento complessivo e di sistema per il nostro comparto”.

E rimarca Paolo Righi, presidente della federazione degli agenti immobiliari: “Permangono forti elementi di incertezza legati alla finanza pubblica e l’aumento dell’indebitamento rischia di provocare un ulteriore incremento del debito pubblico. L’Italia è ancora l’unico Paese dell’area Euro con i valori dei prezzi degli immobili in discesa, rispetto ad una crescita media del 4% in Europa. Oggi si vive una fase di recupero ma piena di incertezze, che non segna una vera ripresa per le imprese e i professionisti del settore, sebbene vi sia una seppur minima crescita nei servizi (+0,6%) guidata dall’ attività immobiliari, professionali e di supporto alle imprese . L’economia italiana accelera e i dati Istat confermano un rafforzamento della ripresa, ma non per tutti i settori. Ora, per non annullare l’accelerazione registrata dalla nostra economia – sottolinea Righi – e rafforzare subito la crescita potenziale è necessario mettere in campo nuove misure per il Real Estate, guardando all’immobiliare nel suo complesso e varando politiche strutturali per favorire la ripresa del settore e l’economia reale. Solo così sarà possibile segnare un recupero del gap con gli altri Paesi dell’Unione Europea e rafforzare veramente le prospettive di crescita per il Paese”.