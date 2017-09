Oikos presenta Nova

Un nuovo orizzonte si delinea in casa Oikos. Ha i colori del mare, della terra, delle grandi città, dei vasti spazi del Nord e sempre, ovunque si trovi, la trasparenza del cielo. Una linea di porte di sicurezza nuova, innovativa, affascinante e altamente personalizzabile, che gioca con i colori dei profili che la delimitano e riempie gli spazi di luce e natura. Nova il suo nome, già pronto a divenire sinonimo di soluzioni avanzate di design d’arredo grazie alla sua imminente partecipazione a importanti fiere nazionali ed estere del settore. Un autunno caldo di impegni per Nova, che si appresta a fare il giro del mondo per farsi conoscere ed apprezzare.

Nova verrà presentata in anteprima assoluta a Roma, dall’11 al 12 ottobre, ad Achitect@work, la fiera creata appositamente per far conoscere al mondo dei professionisti le ultime novità in materia di architettura e design. Ma l’esordio vero e proprio avverrà il 6-7 novembre al Batimat di Parigi, una delle principali manifestazioni fieristiche a livello mondiale nel settore dell’edilizia, con un’ampia offerta di soluzioni, innovazioni, dimostrazioni e corsi di formazione. Dopo la tournée parigina, Nova rientrerà in Italia per presenziare ad Achitect@work,a Milano, il 29-30 novembre per poi tornare nuovamente all’estero in gennaio, per l’appuntamento del 24-25 gennaio all’Achitect@work di Londra.

Nova è spazio infinito che racchiude in sé i principi fondamentali di Oikos: la cultura del bello così tipicamente italiana, la grande maestria artigiana associata alle più innovative tecniche produttive, la creatività senza limiti, la passione per la ricerca e l’arte del design. Un prodotto unico, in grado come nessun altro di portare avanti la grande qualità del Made in Italy nel competitivo panorama internazionale.

Sempre in linea con le tendenze più attuali dell’interior design, con Nova Oikos Venezia è riuscita a ottenere la perfetta integrazione della porta con il contesto abitativo e il paesaggio circostante, portandolo dentro all’abitazione stessa. Nova diventa il punto di congiunzione fra due mondi. L’integrazione dell’ingresso con il paesaggio circostante avviene grazie all’uso di colori, materiali e finiture ad hoc, in grado di garantire ad ogni contesto il suo colore: dai toni scuri a quelli chiari, dai caldi ai freddi, è un gioco sapiente di elementi, un gioco personalizzabile di libere combinazioni che crea una cornice in assoluta armonia fra il dentro e il fuori. L’effetto è reso ancora più discreto dalla complanarità della porta e dalle sue caratteristiche costruttive dove anta, vetro e maniglia divengono un elemento unico e rendono la porta omogenea e priva di scanalature o sporgenze. Un altro dei plus pensati per rendere unica questa innovativa porta blindata è la sua grande libertà di misura, caratteristica che consente di creare suggestivi ingressi fuori misura completamente vetrati. Il nuovo meccanismo di apertura a bilico di Nova, inoltre, garantisce una maggiore luce che si traduce in un più ampio spazio utile di attraversamento della soglia, mentre il telaio a taglio termico ne aumenta esponenzialmente le prestazioni di isolamento. Inalterate le elevate caratteristiche di sicurezza e i valori di antieffrazione.