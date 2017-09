Edilizia, Colombo Clerici: serve legge nazionale sul regime dei suoli

E la riflessione di Colombo Clerici non si esaurisce qui. Secondo il presidente di Assoedilizia bisogna anche riflettere sulla presenza nelle città italiane del condominio, un soggetto che si sta dimostrando tra i meno reattivi di fronte alle esigenze di rinnovamento delle realtà urbane. Nella storia contemporanea, infatti, i terremoti più devastanti per numero di vittime e danni hanno riproposto il problema della fragilità di borghi e città. “Situazione – afferma Colombo Clerici – frutto di una cultura urbanistica più romantica ed estetica che non razionale; basata sulla esigenza filologica di una aprioristica conservazione del manufatto edilizio come testimonianza della cultura del Paese anche a scapito, oltreché della sicurezza, di ogni logica convenienza economica”.

“Servono una legge nazionale sul regime dei suoli, che disciplini il diritto di costruire codificandone i principi, ed una legge sul consumo del suolo, che tenga conto della peculiarità della situazione italiana”. Lo ha scritto Achille Colombo Clerici , presidente di Assoedilizia, in un articolo pubblicato oggi dal Sole 24 Ore sulla sicurezza dei condomini. “Leggi – precisa – che siano ispirate ai principi di razionalità, economicità, libertà individuale, prestazionalità e funzionalità delle strutture edilizie; che favoriscano i processi di rigenerazione urbana. Che fissino le norme per disciplinare gli interessi legittimi ed i diritti soggettivi in relazione alla pianificazione territoriale (Jus Aedificandi) e istituiscano il principio di perequazione obbligatoria nelle aree di espansione; con la facoltà di traslazione dei diritti edificatori o volumetrici all’interno di ambiti territoriali omogenei”.

