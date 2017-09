Rinnovare il soggiorno: 7 idee per non sbagliare

Avete voglia di rinnovamento ma non sapete da dove cominciare? Se puntate sul soggiorno, l’effetto è garantito. È uno spazio condiviso in cui si trascorre molto tempo, e tutti potranno godere di questo rinnovamento. E bastano alcuni semplici accorgimenti per dare un’aria differente a tutta la casa. Dal cartongesso alla carta da parati, fino a tende e poltrone: ecco i consigli di Habitissimo – piattaforma online che mette in contatto domanda e offerta in edilizia, ristrutturazioni e servizi per la casa – su cui puntare senza timore di sbagliare.

Ordine e stile: ecco i mobili in cartongesso.

I mobili in cartongesso sono un classico. Apportano allo spazio un tocco di ordine e permettono di sfruttare al massimo le profondità delle pareti. Ad esempio una libreria bianca fatta di settori regolari di forma quadrata, dove riporre libri, musica e documenti, si abbina perfettamente al resto dell’arredo e ad eventuali futuri cambiamenti. Inoltre il costo è contenuto e la resa nel tempo molto alta. Consigliatissima.

Base bianca e dettagli colorati

Un trucco semplice che permette di trasformare con poco (anche frequentemente) l’estetica del proprio soggiorno è quello di lasciare che la base sia bianca, per poi giocare con i colori secondo umore e tendenze. Quindi pavimento chiaro, che può essere piastrellato o parquet, pareti bianche e mobilia principale bianca. Si tratterà poi di cambiare a proprio piacimento tappeti e tappezzeria. Il giallo, oltre ad essere il colore del sole, si combina perfettamente con il bianco e con tutte le tonalità del legno. Lo stesso vale per i verdi e le tonalità dell’azzurro.

Mixare stili e materiali

Mixare gli stili, ma con gusto e professionalità. Altrimenti il risultato potrebbe lasciare decisamente a desiderare. Una regola generale è che se vi è un elemento particolarmente originale, questo dovrà essere lasciato libero di essere protagonista e il resto dell’arredo adattarsi di conseguenza, o almeno non entrare in competizione. L’idea di decorare casa alternando stili e materiali differenti ha un punto a favore da non trascurare: permette il recupero di mobili antichi e il loro riposizionamento all’interno del soggiorno. Un esempio? Pelle e tela per il rivestimento delle poltrone.

Carta da parati per un soggiorno con personalità

La carta da parati è tornata alla ribalta, con tipologie e fantasie che si sono moltiplicate a vista d’occhio. Per questo sarà facile trovare una carta da parati che si adatti allo stile del proprio soggiorno, e in grado di conferirgli la personalità che gli mancava. Un motivo naturale si sposa perfettamente con mobili in legno, e permette di sbizzarrirsi con dettagli d’arredo a tema.

Pareti dai colori intensi

Un cambio di colore delle pareti che si noti, e il soggiorno sarà un nuovo soggiorno. Ovviamente, perché sortisca l’effetto desiderato, si dovrà optare per colori intensi e pieni, che rompano con il resto dell’ambiente. Un cambiamento non troppo dispendioso ma molto efficace dal punto di vista visivo. Ad esempio, se il soggiorno è arredato con legno e con bianco, le pareti potranno diventare verdi, colore con qualità rilassanti che riempie la stanza di positività.

Tende come quadri

Se cambiare le tende può sembrare un suggerimento banale, bisogna tenere presente che ci sono tende e tende. E che alcune sono vere e proprie opere d’arte. Regalano al soggiorno un’aria totalmente diversa e ricercata, e vanno scelte con cura, proprio come un quadro. Eleganti e raffinate sono il complemento perfetto per chi cerca qualcosa di diverso per il proprio soggiorno, e per chi ha voglia di cambiare senza però intraprendere lavori di ristrutturazione importanti.

Soggiorno in stile nordico. Senza tempo

Per chi ha in mente di procedere a cambi più importanti, un’idea perché il proprio soggiorno non passi di moda è lo stile nordico. Molto legno e colori chiari. Pavimento rigorosamente in parquet, tessuti tra differenti toni di grigio e color ghiaccio, e molto bianco per dare luminosità all’ambiente. Uno stile accogliente, sempre elegante, che ammette oggetti di design e geometrie originali. In più, questo stile è sempre aperto a future rivisitazioni.