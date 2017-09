Tra palloni e mattoni: le case di lusso dei calciatori

Non mancano di certo le stranezze nelle case dei vip, ma quelle dei calciatori di certo non mancano di stupire. Si era già dato di Neymar che a Barcellona montava una TV da 3mq per giocare ai videogiochi, ma il trasferimento multimilionario a Parigi gli ha permesso di acquistare una villa degli anni ’50 di cinque piani con tanto di piscina interna e saletta da biliardo. Il valore di mercato è 10 milioni di euro, ma il numero 10 del PSG ha preferito la formula dell’affitto a 20 mila euro mensili. A proposito di Barcellona, Lionel Messi risponde al suo ex-compagno di squadra con una villa a forma di stadio del valore di 6 milioni di euro, mentre il suo eterno rivale Cristiano Ronaldo partecipa alla competizione con una casa di 800 mq più 3.000 di giardino, comprensiva di due piscine e sette camere da letto. Un immobile da 5,4 milioni di euro. Sempre a Barcellona Gerard Piqué si è limitato a “soli” 700 mq di villa, ma per evitare occhi indiscreti nei confronti della sua compagna Shakira ha deciso di comprare anche le case limitrofe. Insomma, avrà sicuramente buoni rapporti di vicinato. Dalle periferie alla città, con i due terzini mancini della Juventus, Asamoah e Alex Sandro, che condividono due piani del Number 6 di Torino, definita da ArchDaily la casa più bella del mondo. Chiedere informazioni all’esterno brasiliano che alzando la testa in casa sua può ammirare affreschi del 1700. Sempre in pieno centro, ecco la dimora dell’ex-juventino Thierry Henry che a NY vive in un appartamento del valore di 9 milioni di euro, dotato di 5.600 mq interni e 4.500 di esterni, divisi su due piani. Ancora un’attico, quello di Mauro Icardi, che per ricordarsi di fare la borsa la domenica ha comprato una casa di sette stanze da letto e altrettanti bagni e una terrazza con piscina che affaccia su San Siro. C’è poi chi alle viste mozzafiato, vedere la casa brasiliana di Ronaldinho, preferisce il giardino, magari con un campo per allenarsi, come John Terry e Mario Balotelli che oltre al campo da calcio in Costa Azzurra ha voluto anche una piattaforma di atterraggio per elicotteri. Il bomber comunque non poteva che essere Marco Borriello, che oltre a essersi fatto pagare le vacanze dall’amico Bobo Vieri per i 15 gol segnati la scorsa stagione a Cagliari, da anni ha comprato una lussuosa villa a Ibiza per rilassarsi dopo le fatiche del campionato.

Informativa ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 sulla tutela dei dati personali

Gentile Utente,

La informiamo che i dati da Lei forniti in sede di registrazione al servizio di Newsletter di Quotidianocasa.it, verranno trattati da Casa.it S.r.l. con sede a Milano, Via Borsi 9, per le finalità connesse al servizio di invio di Newsletter (di seguito soltanto il “Servizio”). Il titolare del trattamento è Casa.it nella persona del legale rappresentante pro tempore.

Il trattamento dei dati avviene con procedure idonee a tutelare la riservatezza dell'Utente e consiste nella loro raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, diffusione, cancellazione, distruzione degli stessi comprese la combinazione di due o più delle attività suddette, con le seguenti modalità:

a) Il trattamento dei dati per le finalità connesse, strumentali e necessarie alla fornitura del Servizio avrà luogo prevalentemente con modalità automatizzate ed informatizzate, sempre nel rispetto delle regole di riservatezza e di sicurezza previste dalla legge e solo occasionalmente da parte degli incaricati di Casa.it addetti alle funzioni di volta in volta coinvolte, quali gli incaricati alla manutenzione dei sistemi informatici (area IT) o gli addetti ai servizi Marketing, i quali svolgono le rispettive mansioni sotto la diretta supervisione e responsabilità di Casa.it.

b) Su espresso e specifico consenso dell’Utente Casa.it potrà inoltre trattare i dati per inviare informazioni, materiale ed offerte commerciali, anche di terzi ed elaborare studi e ricerche statistiche.

Il conferimento del consenso al trattamento dei propri dati personali da parte dell'Utente è obbligatorio per il trattamento di cui al suesposto paragrafo a) e facoltativo per il trattamento di cui al suesposto paragrafo b). Pertanto, in caso di diniego di consenso al trattamento dei dati personali di cui alla predetta lettera a), Casa.it non potrà fornire il Servizio, mentre, in caso di mancato consenso al trattamento dei dati personali di cui alla lettera b), il trattamento sarà limitato alle attività di cui alla predetta lettera a), e cioè all'integrale esecuzione degli obblighi derivanti dalla fornitura dei Servizio, nonchè all'adempimento di ogni eventuale connesso obbligo previsto da leggi, regolamenti e normativa comunitaria.

I dati saranno conservati presso Casa.it; La informiamo, inoltre, che, ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, l’Utente ha il diritto di opporsi, in tutto o in parte, al trattamento, per motivi legittimi e comunque in caso di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, e può, secondo le modalità e nei limiti previsti dalla vigente normativa, richiedere la conferma dell'esistenza di dati personali che lo riguardano, e conoscerne l'origine, riceverne comunicazione intelligibile, avere informazioni circa la logica, le modalità e le finalità del trattamento, richiederne l'aggiornamento, la rettifica, l'integrazione, richiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, il blocco dei dati trattati in violazione di legge, ivi compresi quelli non più necessari al perseguimento degli scopi per i quali sono stati raccolti, nonché, più in generale, esercitare tutti i diritti che gli sono riconosciuti dalle vigenti disposizioni di legge.