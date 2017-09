Design: a Maison & Objet va in scena Qeeboo

Qeeboo, il nuovo brand ideato da Stefano Giovannoni, dall’esordio nel 2016 ha catturato velocemente l’attenzione del pubblico internazionale proponendo un’estetica innovativa e una singolare versatilità di interpretazione dei pezzi della collezione , firmati dai più istrionici talenti del design nostrano e internazionale. Andrea Branzi, Front, Richard Hutten, Studio Job, Stefano Giovannoni, Marcel Wanders, Nika Zupanc sanno elevare la plastica a materiale d’eccezione plasmato in forme capaci di connotare l’ambiente con un singolo oggetto. La vetrina del prossimo Maison & Objet 2017 (8-12 settembre) è l’occasione per mostrare una gamma prodotti ricca e diversificata : tra i progetti disegnati nel 2016 si segnala la Cherry Lamp dal gambo metallizzato con inedite finiture colorate satinate o metallizzate per la ciliegia, la romantica Ribbon Chair nelle varianti oro e oro rosa, la X Chair con un tema floreale (tutti prodotti a firma Nika Zupanc), la Loop Chair delle Front caratterizzate dal loro tratto tipico free hand sketches, la B.B. Chair di Marcel Wanders dalla sua anima fashion, elegante e confortevole, la K Chair di Stefano Giovannoni caratterizzata da una nuova e moderna classicità, due dei prodotti di Andrea Branzi la morbida e avvolgente Pupa Armchair e la Guru Lamp finalmente disponibile. Oltre ai prodotti 2016, il Kong Lamp di Stefano Giovannoni, il Killer Umbrellastand/Wine Cooler, la Flash Lamp e il Mexico Stool/Planter/Lamp di Studio Job – novità particolarmente apprezzate durante il Salone del Mobile 2017 – sono qui presentate nelle nuove finiture metallizzate e sono ora disponibili a livello internazionale grazie ad una fitta rete di distributori e un efficiente canale internet. Qeeboo, a oggi, è inoltre già presente nei design store di importanti musei come Mudec e Triennale a Milano, Biennale di Venezia, Gran Palais a Parigi, Moma New York, Moma Tokyo e negli hub dello shopping mondiale di lusso come Lane Crowford, Harvey Nichols, Kadewe, Selfridges, Rinascente, Excelsior Milano/Macao, Corso Como 10 Milano/Seoul solo per citarne alcuni. Appuntamento dunque a Parigi.

