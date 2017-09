Design: Abk a Cersaie fra Hub e Lifestyle

All’interno di un’area espositiva di oltre 500 metri quadri a Cersaie 2017, manifestazione della ceramica che si chiude oggi a Bologna, Abk svela progetti e nuove tendenze attraverso uno stand completamente rivoluzionato, suddiviso in due macro aree: da un lato l’Hub ovvero il laboratorio delle idee, dove familiarizzare con le nuove materie ceramiche, dall’altro l’area Lifestyle, nella quale i prodotti, guidati dalla penna dell’interior designer si trasformano in espressioni compiute dell’abitare, sottolineando la versatilità delle grandi lastre anche come superfici d’arredo. Le nuove dimensioni cambiano le regole della progettazione e a solo un anno di distanza dal debutto del progetto Wide ecco delinearsi nuove possibilità creative che permettono ad Abk di distinguersi dal panorama di aziende già specializzate nel grande formato. Wide&Style è il progetto on demand di Abk Ceramiche che unisce il valore tecnologico della grande lastra alla decorazione. Abk, in team con giovani progettisti e designer, firma il suo Style attraverso un caleidoscopio di suggestioni grafiche: geometrie, pattern floreali, mondo luxury fino ad una serie di soggetti da colorare su lastra, ispirati al fenomeno dei Colouring Books, coi quali i visitatori potranno cimentarsi in una vera e propria Colour Therapy.

Sensi Wide, il contenitore di marmi ceramici di Abk, si amplia puntando sulle varietà più rare e decorative, come Grand Antique e sui bianchi più pregiati, White Dolomia e Stataturio Apuano, disponibile anche in versione Endless Match per garantire la continuità delle venature in fase di posa. Tra le nuove collezioni, Gent, ispirata all’estetica della Pierre Bleu delle Fiandre, riproduce affascinanti superfici usurate e segnate dal tempo. L’eleganza informale del prodotto è arricchita da raffinate texture a effetto tridimensionale realizzate in digitale full Hd. Lab 325 è un progetto pensato per uno stile urbano e contemporaneo che enfatizza la variabilità estetica dei cementi. Le diverse soluzioni presenti all’interno della collezione si ispirano sia alle superfici rasate che alle impronte lasciate dalle casseforme sul calcestruzzo, senza trascurare l’aspetto decorativo delle cementine.