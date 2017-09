Le proposte TEAM 7 dedicate a chi lavora da casa

Studenti, blogger, liberi professionisti, freelance o smart worker: addio all’obbligo di raggiungere ogni giorno l’ufficio o una sede fissa. Lavorare da casa è infatti una pratica sempre più diffusa e all’interno delle mura domestiche cresce l’attenzione nei confronti dello studio, ovvero quella stanza, o quel piccolo angolo, dedicato alla concentrazione e al lavoro. Rispetto agli altri ambienti della casa, però, lo studio spesso non dispone di ampi spazi e questo rende ancor più determinante la scelta dei mobili che lo compongono. Il risultato finale, infatti, deve essere quanto più accogliente, pratico e funzionale, capace di stimolare al massimo la produttività. È con queste premesse che TEAM 7, azienda leader in Europa nella produzione di mobili in legno naturale di design, propone la sua collezione Home Office composta da raffinati complementi d’arredo in puro legno naturale non trattato, perfetti per organizzare lo spazio di lavoro e capaci di adattarsi ai diversi ambienti della casa. Finito esclusivamente con olio naturale, il legno a poro aperto di TEAM 7 conserva intatte le sue preziose caratteristiche, garantisce un clima piacevole e migliora la concentrazione. È inoltre facile da pulire e da riparare, dura a lungo nel tempo e questo lo rende un materiale perfetto per tutti gli ambienti di vita e di lavoro. La collezione Home Office di TEAM 7 offre soluzioni intelligenti per arredare con stile lo studio di casa: dal versatile sol, lo scrittoio multifunzione che racchiude in sé comfort e sofisticata raffinatezza, all’elegante atelier, che richiama le forme del vecchio banco di lavoro ed è regolabile in altezza. Il secrétaire cubus interpreta invece in chiave moderna il classico “secrétaire” e, con un semplice gesto, si trasforma da comò di stile in ricercato home office; infine, la sedia girevole girado offre una seduta ergonomica perfetta e, con le sue linee leggere e sensuali, conferisce grande personalità all’ambiente circostante.

