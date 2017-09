Milano: cresce l’interesse per il canone concordato

Superata la fase di start up, l’agenzia sociale per la locazione Milano Abitare decolla anche grazie agli importanti contributi messi a disposizione dei proprietari per la sistemazione e messa a norma degli alloggi, contributo che indirettamente agevola anche gli inquilini consentendo loro di vivere in alloggi più belli a prezzi più bassi.

Nel mese di luglio, pur essendo nel pieno del periodo estivo, sono stati sottoscritti oltre 30 contratti.

Una crescita costante che porta da 24 i contratti stipulati nel 2015, a 152 a settembre 2017, ai quali se ne devono aggiungere altri 40 in fase di formalizzazione.

Un trend in crescita rilevabile non solo nella realtà di Milano Abitare, ma a livello generale.

Milano Abitare sta svolgendo un importante contribuito nella diffusione dell’utilizzo del Canone Concordato. Lo dimostrano chiaramente i dati dell’osservatorio immobiliare dell’agenzia delle entrate che rileva su Milano nel rapporto 2016, con dati riferiti all’anno precedente, 855 contratti stipulati a Canone Concordato a Milano, dato che sale a 1767 nel rapporto 2017 relativo al 2016.

L’interesse verso il Canone Concordato è in crescita anche da parte delle istituzioni. Anche il viceministro dell’Economia e delle finanze Enrico Morando ritiene che sia “assolutamente indispensabile rinnovare la cedolare secca del 10% sugli affitti abitativi a Canone Concordato in scadenza il prossimo 31 dicembre”. Sono possibili, inoltre, interessanti novità per le locazioni commerciali.

Anche grazie agli affitti a Canone Concordato il mercato delle locazioni nel territorio di Milano registra una ripresa e cresce la domanda di alloggi di fascia media ad uso abitativo a lungo termine.

Milano Abitare nasce da una co-progettazione tra il Comune di Milano e la Fondazione Welfare Ambrosiano. È un’Agenzia Sociale per la Locazione che opera tra privati, capace di far incontrare i bisogni di chi sta cercando una nuova casa nel comune di Milano con quelli di proprietari che intendono offrire il proprio appartamento in affitto.

“La crescita del mercato dell’affitto in generale, e di quello a canoni accessibili in particolare, e’ un tema decisivo per restituire forza ed energia alla città – interviene l’assessore comunale alla Casa e ai Lavori pubblici Gabriele Rabaiotti – Abbiamo perso giovani e nuove famiglie proprio nel momento in cui si è ridotta l’offerta in locazione. Se Milano vuole diventare sempre più una città dinamica e capace di guidare il Paese, deve tornare ad essere accogliente ed ospitale, permettendo specialmente ai giovani di trovare una risposta alla casa, anche se temporanea e non immediatamente stabile”. “Questa prospettiva – riprende Rabaiotti – ci porta necessariamente a ragionare in una dimensione metropolitana, considerando con attenzione le dinamiche di incontro tra domanda e offerta che, ormai da anni, superano i confini amministrativi di Milano, coinvolgendo i Comuni di prima e seconda cintura. Per questo motivo, l’agenzia Milano Abitare sta costruendo accordi operativi con agenzie analoghe presenti nei Comuni dell’hinterland”.

L’Agenzia intende concorrere al processo di sviluppo e riqualificazione del patrimonio abitativo di Milano, attraverso l’accrescimento dell’offerta complessiva di alloggi a Canone Concordato.

Per chi pensa, SBAGLIANDO, che il concordato sia poco conveniente, l’agenzia ha realizzato un video di comparazione sul REALE guadagno che questo contratto garantisce al confronto con il libero mercato: https://youtu.be/d6mBJ7sR7yk.

Il servizio è rivolto a conduttori e/o nuclei familiari con un reddito certo o beneficiari di pensione che abbiano dichiarazione I.S.E.E. non superiore al limite massimo di € 40.000,00 e offre la possibilità di utilizzare agevolazioni fiscali previste dalla norma vigente, una copertura in caso di morosità da parte dell’inquilino, attraverso una garanzia a costo zero, che assicura fino a 18 canoni al proprietario e due contributi a fondo perso di cui uno rivolto a chi ha necessità di ristrutturare e/o mettere a norma l’alloggio, garantiti ed erogati entro 48 ore.

Milano Abitare si occupa da un lato di raccogliere e verificare l’offerta degli alloggi disponibili per la locazione, e dall’altro di verificare e organizzare la domanda dei nuclei familiari che presentano un bisogno abitativo che preveda una spesa mensile intermedia. Inoltre, individua per ogni alloggio il livello di canone applicabile basandosi sugli accordi territoriali e accompagna i potenziali inquilini nella scelta dell’alloggio.

Tutti i servizi promossi dall’Agenzia sono a titolo gratuito ed al sito http://www.milanoabitare.org è inoltre possibile, previa registrazione, calcolare il valore del canone d’affitto per il proprio immobile in Canone Concordato ed una proiezione per verificare l’effettiva convenienza del Canone Concordato rispetto al libero mercato, valutando la reale redditività dell’immobile, dopo aver detratto le tasse e sommati i contributi economici che Milano Abitare mette a disposizione. Senza limitarsi alla valutazione del solo importo del canone di locazione.

Milano Abitare è un progetto no profit gestito da Fondazione Welfare Ambrosiano con l’obiettivo di promuovere soluzioni abitative a canone calmierato nel territorio milanese.

È possibile iscriversi gratuitamente all’Agenzia registrandosi via mail, inviando a info@milanoabitare.org la scansione dei documenti richiesti oppure via Fax al numero 02 39003743. Telefonando al numero 02 3551310 si può invece richiedere l’appuntamento necessario per effettuare l’iscrizione allo sportello.

Milano Abitare Agenzia Sociale per la Locazione si trova in via Felice Orsini 21, Milano e gli sportelli sono aperti nei seguenti orari: lunedì e mercoledì: 14.00 – 17.00 martedì e giovedì: 9.00 – 12.00 Segui la pagina Facebook @milanoabitare!