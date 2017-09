Hengel al London Festival 2017

Henge ha presentato, in occasione del London Design Festival 2017, uno speciale allestimento curato all’interno degli spazi del prestigioso store Global Luxury London, situato nel centralissimo quartiere di Mayfair. Per l’occasione, Londra si è trasformata nella capitale internazionale del design dove Henge ha presentato le ultime collezioni con un cocktail organizzato in partnership con Elle Decoration UK.

Global Luxury London, che rappresenta Henge nel Regno Unito, è un punto di riferimento per il miglior design contemporaneo italiano. All’interno dello store, attraverso i prodotti e l’esclusivo set up è stato raccontato il savoir faire artigianale del brand, la sua prospettiva ‘su misura’ e la creatività frutto di un’attenta ricerca dei materiali – come pietre, legni, metalli e morbide pelli – e antiche tecniche manifatturiere acquisite da artigiani di lunga esperienza.

L’area dining è stata dominata dal LY Table con telaio in metallo, top in pietra Cappuccino e gambe sagomate, attorno al quale sono state collocate le preziose Strip chair, sedie da pranzo con schienale in durango taupe in pelle intrecciata con una struttura in acciaio brunito tubolare e gli sgabelli Hexagon con base in acciaio e seduta imbottita rivestita in pelle nabuck stone.

L’atmosfera moderna e confortevole dello spazio living si esprime attraverso le principali proposte di imbottiti: il divano Pulse Sofa di forma classica con seduta profonda e bracciolo extra-large, arricchito nel 2017 con nuovi moduli realizzati in morbida pelle E-Type color testa di moro; le confortevoli Eighty Armchairs, poltrone in camoscio con schienale e braccioli imbottiti, e struttura profilata in acciaio nero. L’ambiente ospita anche la raffinata libreria modulare Cage-B con divisori in legno di eucalipto nero e struttura in ottone, e la geometrica Tangram, in acciaio nero brunito a mano e struttura in ottone dorato.

Come complementi di arredo era presente un’ampia selezione di coffee-tables: Octagon, tavolino il cui piano a vassoio ottagonale è rifinito in ottone brunito lucidato a mano, l’ampio Nomad Table con piani in pietra che sembrano essere sospesi nel vuoto, i W Table dalla struttura irregolare brunita e piano di appoggio disponibile in preziose pietre e marmi.

A illuminare gli spazi, le sofisticate istallazioni Henge, tra cui le lampade a sospensione in ottone brunito Ghost Light, con elemento centrale in resina, le composizione in ottone Tubular Horizontal e Light Ring Horizontal, le composizioni di piccole cupole Wall Clips e Light Ring Polygonal entrambe realizzate in finitura H Silver, e la Flat Lamp, luce multi direzionale con struttura combinata in ottone finito a mano.

Un allestimento che ha fatto dialogare la funzionalità ricercata di Henge con la passione per la perfezione. Una collezione di arredi dal gusto senza tempo, interpreti contemporanei della più esperta manifattura italiana.