La collezione Maestrale di Scandona Mobili

Poche parole ma significative e d’impatto per raccontare questa realtà nata nel 1976 a 1.100 metri di altezza a Bosco Chiesanuova (VR). Una storia fatta di passione per il legno e di amore per la propria terra. Proprio qui, ancora oggi, si sviluppa tutto il comparto produttivo che si affaccia con orgoglio sulla meravigliosa vallata dei monti Lessini. La grande forza ed insieme il valore che rende unica l’azienda Scandola è proprio l’integrazione con il territorio fortemente voluta dal fondatore Carlo Scandola. L’azienda oggi è infatti una risorsa economica per l’intera area, soprattutto per i giovani che qui trovano l’opportunità di crescere e maturare una professionalità legata al vero sapere del made in Italy.

La valorizzazione del territorio riflette l’anima e la filosofia aziendale che si basa su concetti chiavi: rispetto della storia, delle tradizioni con una produzione artigianale, delle persone e dell’ambiente.

Tutti i mobili di Scandola sono realizzati interamente in legno massello di abete di prima qualità, proveniente dalla Scandinavia. Una grande attenzione anche nella verniciatura e nella scelta delle colle. L’azienda infatti utilizza vernici ad acqua totalmente atossiche e colle viniliche con una totale assenza di formaldeide.

COLLEZIONE MAESTRALE

La collezione Maestrale è una delle novità proposte dall’azienda sul mercato e racchiude tutti i valori Scandola. Si tratta di una linea completamente personalizzabile, che comprende sia la zona notte che la zona living per un arredo coordinato. Proposte legate al saper fare della migliore tradizione artigianale con un gusto moderno e contemporaneo.

La cucina

Nella foto: cucina Maestrale con anta Nora a doghe, finitura abete bianco perla, piano e cappa in eco-cemento

La cucina è da sempre il luogo di condivisione per antonomasia, fulcro della casa. Maestrale è l’incontro tra tradizione, funzionalità e tecnologia. Realizzata interamente il legno massello di abete è un modello contraddistinto da una grande versatilità. Le ante possono essere scelte a telaio o a pannello (a doghe incise in larghezze differenti), con gola o con maniglie più moderne ad incasso, ricavate direttamente nel pannello, oppure più tradizionali, in versione cromata. La cucina è disponibile in 41 finiture tra cui ardesia, bianco perla, gesso, grafite, mirtillo, senape, aragosta e nella versione legno vecchio (per un effetto più vissuto).

Per donare profondità e contrasto in un abile gioco di tonalità e materia, Maestrale è arricchita di elementi in contrasto con il legno. Due esempi di grande impatto scenico sono la cappa e il piano lavoro in eco-cemento color fumo. Quest’ultimo, che può essere realizzato anche in hanex e pietra, accoglie il lavello che ha la particolarità di essere ribassato rispetto al piano per consentire al tagliere integrato di scorrere sopra le vasche. Particolari che fanno la differenza sia a livello estetico che funzionale.

Il living

Nella foto: colonne in legno vecchio, tavolo a capretta misura 150×90 in finitura ardesia e sedie Maestrale in finitura grafite

Tutti i prodotti Scandola sono contraddistinti da un inconfondibile tratto stilistico, dalla cura minuziosa per ogni dettaglio e dall’alta qualità dei materiali utilizzati.

Arredare con i mobili Scandola vuol dire scegliere uno stile autentico e di valore per la propria casa. Per dare continuità agli ambienti dalla zona living alla cucina la collezione Maestrale si completa di boiserie, tavoli da pranzo e sedie disponibili in più forme e finiture

La notte

Nella foto: letto, comodino e cassettiera modelli Fada in finitura pergamena

La zona notte Maestrale si contraddistingue per le sue linee moderne e molto minimali dove il protagonista rimane il legno di abete lasciato al naturale per esaltarne le qualità materiche. Della collezione fanno parte tre modelli di letto, comodini, cassettiere e armadi.

Il letto Fada, presente a catalogo anche in versione contenitore, è realizzato con una testiera rettangolare costituita da una larga cornice. Il comodino e la cassettiera riprendono lo stesso decoro.

La zona notte Maestrale è disponibile in 41 finiture tra cui bianco latte, pergamena, canapa, cenere, bianco perla, ardesia, creta, gesso, grafite, visone, azzurro savoia, aragosta, curry, cipria e verde tundra e nella nuova finitura effetto cemento per una massima personalizzazione.