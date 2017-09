Scegliere il materasso giusto? Basta un’app

Lordflex’s ha inoltre ideato un’applicazione che sarà presto disponibile per tutti, tramite la quale sarà possibile fare un vero e proprio viaggio dentro al prodotto, conoscere tutti i suoi dettagli, i materiali, le parti nascoste, dando soddisfazione anche ai più curiosi. Inoltre i principali prodotti Lordflex’s sono dotati anche di etichetta Nfc (Near Field Communication) , contenente un chip che permette di identificare il prodotto, scaricare video 3D per visualizzare l’esatta stratificazione dei materiali che lo compongono e la sua costruzione, leggere le istruzioni d’uso e di manutenzione, scaricare l’app Lordflex’s, connettersi al sito internet aziendale e tanto altro. Lordflex’s è associata al Consorzio Produttori Italiani Materassi di Qualità , un’associazione senza scopo di lucro che riunisce alcuni tra i migliori produttori di materassi del nostro Paese, con l’obiettivo di promuovere i prodotti certificati, divulgando e sostenendo a tutti i livelli la cultura del buon dormire. Il Consorzio aiuta il consumatore nella scelta del prodotto più idoneo e garantito, incentiva l’avanzamento della tecnologia e lo sviluppo qualitativo del materasso e sostiene il punto vendita nella promozione e informazione per l’acquisto di un prodotto tutelato e garantito. La sintesi dell’attività del Consorzio è il Marchio di Qualità a Tutela del Consumatore depositato a livello internazionale, che comprova la conformità dei materassi alle normative vigenti.

Ma non è tutto. Restando comodamente distesi sulla postazione di prova, Comfortest permette anche di provare la sensazione di riposo simulando l’esatta portanza sia del materasso consigliato sia di altri, per un confronto diretto e immediato tra le possibili alternative. Ciò rende l’esperienza di scelta di un nuovo materasso un momento piacevole, curioso e rilassante e soprattutto evita il più possibile incertezze ed errori d’acquisto.

Lordflex’s, azienda marchigiana da 50 anni specializzata nella produzione di materassi e sistemi per dormire di qualità, ha sviluppato e brevettato un dispositivo in grado di trovare la soluzione perfetta per il riposo dei propri clienti . Comfortest è infatti un rivoluzionario materasso tecnologico dotato di speciali sensori che tramite un meccanismo brevettato rileva la postura e la distribuzione del peso della persona che vi si sdraia sopra, riuscendo a suggerire il materasso fisiologicamente più adatto tra tutti quelli prodotti dalla stessa azienda. Il tutto è gestito dal rivenditore tramite tablet o smartphone attraverso una speciale applicazione, mentre un monitor visualizza scientificamente, in modalità 2D o 3D, la mappa dei punti di pressione, per valutare la naturale e corretta linea di galleggiamento del corpo.

Ma come scegliere il materasso più adatto al proprio corpo e alle proprie esigenze? È sempre importante provare il materasso prima di acquistarlo, per capire se la sensazione che ci lascia è un piacevole benessere oppure fastidio e scomodità. Sostanzialmente si tratta di sdraiarsi per alcuni minuti sul materasso scelto e cercare di capire se è quello giusto.

La percezione del comfort ergonomico cambia di volta in volta a seconda del materasso su cui ci si sdraia: ogni individuo ha la sua corporatura, con caratteristiche fisiche particolari, e ciò significa una differente distribuzione del peso sulle superfici del materasso. Proprio per questo il comfort di un materasso cambia a seconda di chi lo utilizza. Non esiste quindi il materasso migliore in assoluto, ma quello più adatto alle specifiche esigenze di ciascuno.

