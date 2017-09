Cucina: Ernestomeda punta i riflettori sui dettagli

La struttura e i ripiani di Soul sono realizzati in melaminico opticall 3D, mentre la gamma delle finiture delle ante si arricchisce di nuove varianti, come i laccati effetto metallo, disponibili ora anche nei toni argento, bronzo, champagne, ferrum, oro, palladium, petroleum, rame, titanium e umber. Tre nuove tonalità anche per i laccati opachi flat matt e i laccati lucidi glossix: grigio paloma, grigio vaio e mineral. Oltre a caramel, la gamma dei legni impiallacciati lisci e seghettati si arricchisce di un’ulteriore variante olmo, carob.

IolSoul è sinonimo di semplicità e e funzionalità, nella sua doppia dimensione di ambiente di lavoro e spazio conviviale. Come lo SteadyTable e la libreria Medley, molti altri elementi del modello contribuiscono a rendere estremamente labile il confine tra cucina e living: tra questi vi è l’ampio tagliere scorrevole Quick , diretta emanazione della dualità di Soul. Utile per la preparazione dei cibi come piano d’appoggio, Quick può essere inoltre una pratica ed elegante copertura del piano cottura. I toni caldi e profondi del rovere termotrattato impreziosiscono il tagliere, ammorbidendo la sua robustezza.

Perfetto anello di congiunzione tra l’ambiente cucina e l’ambiente living, il sistema Medley è configurabile in numerose combinazioni. Medley può essere infatti utilizzato come libreria o scaffalatura ampiamente personalizzabile o, ancora, come struttura retrobase attrezzabile con un’ampia scelta di accessori e utensili. Il rovere terra d’ombra nodato dona alla libreria Medley un’allure fine e ruvida allo stesso tempo, fatta di rimandi a un vissuto misterioso, nascosto dietro l’intensità dei toni del legno.

L’olmo caramel è una delle novità 2017 che può caratterizzare il nuovo tavolo SteadyTable , contraddistinto inoltre da vani a giorno accessoriabili con contenitori in cuoio, funzionali per l’uso in cucina e in grado di evocare la raffinatezza di uno scrittoio. I toni delicati del legno, che richiamano quelli del caramello, addolciscono la geometria del tavolo, rendendo maggiormente fluido il mix materico con il cuoio dei contenitori per i vani a giorno.

Sono i dettagli gli insospettabili protagonisti di Soul , il progetto di cucina ideato da Giuseppe Bavuso per Ernestomeda, presentato quest’anno in una nuova versione, frutto di un lungo e attento lavoro di ricerca e sviluppo. In Soul, nata dallo studio delle dinamiche abitative moderne, convivono risposte a esigenze sia emotive che funzionali, nelle quali tecnologia e design sono al servizio della praticità e della vita quotidiana. L’anima del modello – contraddistinto ora da nuove finiture, nuovi materiali e soluzioni tecniche – si compone di dettagli ed elementi che arricchiscono gli spazi, connotandoli attraverso l’impiego di materiali pregiati, dotati di particolare fascino, come il rovere termotrattato, il rovere terra d’ombra nodato, l’olmo caramel.

