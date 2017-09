Un viaggio nel tempo con la carta da parati Grand Tour

I supporti WallPepper sono realizzati con base in cellulosa e fibre tessili. Ecologica ed esente da Pvc, la carta da parati è certificata in classe B1 per la resistenza al fuoco ed è inodore, traspirante, anallergica e idrorepellente, conforme anche all’utilizzo in spazi comuni legati alla sanità e all’istruzione. Removibile a secco, non rovina l’intonaco e si stacca facilmente.

Le mode e gli stili del passato, così, rivivono su parete in una veste nuova: la carta da parati si trasforma in un mezzo materico e pittorico per dare profondità agli interni con un gusto intramontabile e ammaliante, capace di incantare lo sguardo. Sale da ballo lussuosamente decorate, scalinate e colonnati di lucido marmo, squarci di palazzi reali e luminose arcate, tra affreschi, pavimenti decorati, volte monumentali, statue e altri richiami all’architettura e all’arte: Grand Tour è una collezione nata per suscitare stupore ed emozione. Che si sogni Versailles, Palazzo Ducale, le infinite sfumature del Rinascimento o quelle eternamente eleganti del classicismo, WallPepper crea mondi sempre magnifici dove sentirsi se stessi. E perché no, talvolta anche lasciarsi andare, sognando d’esser qualcun altro.

designNel XVII secolo i giovani aristocratici erano soliti affrontare un lungo viaggio alla scoperta dell’Europa continentale, per perfezionarsi e arricchire il proprio sapere. Questa esperienza era chiamata Grand Tour . Oggi WallPepper, con la sua collezione e grazie alla fondamentale collaborazione con Archivio Scala, ripropone questo affascinante cammino e fa rivivere negli ambienti domestici e negli spazi pubblici la grande ricchezza degli anni d’oro della civiltà , tra ornamenti, complementi e decori in grado di aprire ricordi sospesi nel tempo.

