Soluzioni per il bagno: Colavene a Cersaie

Colavene caratterizzerà la partecipazione alla 35° edizione del Cersaie di Bologna (da oggi al 29 settembre – stand, pad 29 stand A77-B80) con soluzioni multifunzione per bagno e lavanderia. Ceramiche e collezioni sono pensate per unire design e praticità, com’è nello stile dello storico marchio del polo ceramico di Civita Castellana. In primo piano, tra le novità 2017, il lavabo Wynn, disegnato da Alessandro Paolelli. La sua vasca capiente, profonda 18 cm, può essere abbinata a un piano sottolavabo coordinato oppure a mobili contenitori, sia a terra che sospesi, in molteplici combinazioni: con due cassetti, due ante o cassettone singolo, per agevolarne l’utilizzo in lavanderia. Rovere Primitivo e Quercia Grigia le finiture in catalogo, mentre chi preferisce giocare con i contrasti può scegliere il colore bianco laccato per le ante. Due le misure del bacino: 50x40xh.25 cm e 70x40xh.25 cm. Wynn è disponibile in versione matt nei colori nero, verde e bianco e in tutte le altre colorazioni Acquaceramica, con lapossibilità di decorare il bordo.

Per l’angolo lavanderia, il lavabo-lavatoio Tino è disponibile anche senza strofinatoio, per aumentare ulteriormente la capienza del bacino. Installato a muro o poggiato su tavoli in frassino massello, Tino è profondo ben 30 cm è può essere inserito nella lavanderia di casa, nel secondo bagno ma anche all’esterno, in terrazzo o nel giardino. La flessibilità d’impiego è ulteriormente valorizzata dalle sette varianti colore: accanto alla ceramica tradizionale bianco lucido e al bianco matt è disponibile anche in verde bamboo, vinaccia, grigio matt, matera matt e siena matt.

Con forme minimali il lavabo-lavatoio in ceramica Vola arreda con eleganza e praticità la sala da bagno. Adatto per spazi ridotti (da 45×50 cm fino a 75×50 x 54h cm) può essere appoggiato su una struttura in metallo oppure su mobile in legno, nella variante a terra o sospesa. Disponibile nelle finiture tela bianco, tela grigio, indaco, rovere chiaro e rovere maranello.

Il lavabo-lavatoio da appoggio Trix della linea Acquaceramica ha un design minimalista e contemporaneo, ideale per arredare con gusto anche un piccolo bagno. Proposto nella misura 70×50 cm con profondità della vasca 21 cm, può essere sorretto da una struttura in legno o in metallo (di colore rosso e bianco), da un mobile contenitore in legno massello in versione sospesa o da una struttura metallica Quadrello provvista di cassetto e contenitore. Dispone inoltre di un pratico strofinatoio in legno predisposto per l’appoggio sul bordo.

Colavene è la prima azienda fondata nel 1968 a Civita Castellana (VT) da Giovanni Colamedici e produce lavabi, lavatoi e mobili componibili per bagno, lavanderia e spazi funzionali.