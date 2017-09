Valutare la propria casa: quattro parametri da considerare

di Patrick Albertengo, fondatore Reopla e Agentpricing.com

Determinare correttamente il giusto valore del proprio immobile è il primo passo per vendere casa. Per questo, è necessario affidarsi a professionisti che, attraverso una metodologia univoca e di comprovata efficacia, abbinata alla personale conoscenza dei valori intrinsechi ed estrinsechi del mercato di riferimento, siano in grado di elaborare un’analisi completa che condurrà all’elaborazione della corretta valutazione di mercato. Per effettuare l’analisi è necessario tenere in considerazione numerosi parametri.

1. Analizzare il mercato di zona

Innanzitutto, bisogna studiare le caratteristiche del mercato di riferimento, ovvero uno spaccato della conformazione delle case in vendita in un dato momento, con particolare dettaglio sulle quantità suddivise per numero di locali, per stato di manutenzione interna, per caratteristiche valorizzanti l’immobile stesso, come la presenza di un box auto o dell’ascensore.

In questo modo, si avrà una visione oggettiva della concorrenza e sarà possibile capire l’appetibilità del nostro immobile rispetto a ciò che i potenziali acquirenti interessati a trasferirsi nella zona potrebbero trovare in vendita: ad esempio, se il nostro immobile ha l’ascensore in una zona in cui la maggior parte delle case ne è priva, certamente verrà preso in considerazione da disabili, anziani o famiglie con bambini piccoli.

2. Individuare i competitor

A questo punto, si passa ad un’analisi comparativa di dettaglio per individuare i principali competitor. Durante questa fase, grazie alla propria esperienza, il professionista ha modo di individuare quelli che sono i principali immobili concorrenti che un potenziale acquirente potrebbe valutare in alternativa a quello oggetto di valutazione. Occorre ricercare nel minor raggio possibile 3-6 immobili in vendita che abbiano una metratura simile a quella del proprio (+/- 20%), che siano situati ad un piano simile e abbiano uno stato di manutenzione equivalente. Così facendo, si avrà modo di individuare il potenziale corretto posizionamento del prezzo di vendita della propria casa. È bene comunque tenere a mente che a oggi non esiste un metro unico di valutazione oggettiva dello stato di manutenzione dell’immobile, tale da rendere un confronto comparativo al 100% corretto.

3. Controllare i valori di vendita OMI

Il terzo passaggio che un professionista effettuerà per completare al meglio l’analisi di mercato e determinare il corretto valore di mercato sarà rappresentato dalla consultazione dei valori minimi, medi e massimi di vendita suddivisi per zone di tutta Italia che, ogni sei mesi, vengono resi noti dall’Agenzia delle Entrate.

4. Confrontare prezzi di immobili simili

L’esperienza dell’esperto sarà assolutamente necessaria per la quarta fase di valutazione: un parametro che indica il potenziale valore finale del proprio immobile è il prezzo al quale sono stati venduti immobili simili in un periodo inferiore ai sei mesi precedenti. Ma si tratta di un dato ad oggi non disponibile in maniera uniformata o consultabile a livello nazionale: fa quindi parte del bagaglio di esperienza degli agenti immobiliari di zona, che possono in fase di valutazione intervenire con la propria conoscenza relativa a compravendite recenti e nei paraggi, stabilendo quindi in maniera ancor più corretta il possibile prezzo di vendita.

La valutazione si concluderà confrontando e analizzando tutti i dati raccolti, per ipotizzare il corretto prezzo pubblicitario e individuare quello più probabile di vendita effettiva. Difficilmente è possibile sapere il prezzo reale di chiusura di una compravendita, poiché può dipendere da infinite variabili, anche di natura soggettiva, nonché dalla presenza di nuove costruzioni o di immobili all’asta nella zona di interesse. In genere, il prezzo proposto in pubblicità non è il valore a cui viene realmente venduto l’immobile: bisogna sempre considerare una trattativa media tra il 5% e il 25% dei prezzi pubblicizzati.I ribassi sul prezzo iniziale scelto sono infatti una pratica corrente e spesso necessaria, ma sbagliare il prezzo iniziale e procedere poi con più ribassi può rischiare di rendere poco appetibile l’immobile, decretandone quindi un prezzo finale basso.