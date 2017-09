Mapei a Cersaie: design e colore oltre i materiali

Il ricorrente appuntamento di Cersaie a Bologna, quest’anno dal 25 al 29 settembre, è l’occasione per Mapei per presentare le novità e i sistemi più innovativi oltre alle attività affrontate nel corso dell’anno dall’azienda e un importante anniversario:

quest’anno, Mapei compie 80 anni e Cersaie è l’occasione per fare il punto della situazione sulle attività del Gruppo Mapei e festeggiare i risultati raggiunti, in Italia e nel mondo. In occasione di questo traguardo, l’azienda ha scelto di realizzare una monografia celebrativa che raccoglie la storia, i valori e l’impegno di Mapei in questi 80 anni. Una monografia accompagnata da un volume dove brevi racconti illustrano le referenze più importanti che hanno segnato gli otto decenni dell’azienda e del Gruppo.

Sempre in occasione dell’anniversario, Mapei ha scelto di rinnovare il suo sito web. Oggi il sito responsive, e quindi ottimizzato per i dispositivi mobile, e la navigazione intuitiva permettono di ricercare e usufruire di tutte le informazioni disponibili. Collegandosi al sito l’utente può consultare e scaricare la documentazione tecnica dei prodotti o dei sistemi presenti sul mercato; conoscere le referenze raccolte per categorie di intervento o di destinazione d’uso; sfogliare realtà Mapei, l’house organ dell’azienda, e approfondire argomenti tecnici o di attualità; leggere le notizie e i comunicati e rimanere aggiornato sul Mondo Mapei. Tramite il nuovo sito è possibile consultare l’elenco e iscriversi ai corsi di formazione tenuti dal personale dell’Assistenza Tecnica Mapei. Accedendo al nuovo sito l’utente può creare un proprio profilo My Mapei e salvare nell’area preferiti le soluzioni e i prodotti che più lo interessano, gli articoli e i progetti più curiosi e stimolanti o iscriversi agli eventi formativi e tenere traccia dei calcoli delle quantità di prodotto necessarie per i diversi progetti.

A Cersaie, Mapei ribadisce il suo impegno sul fronte della sostenibilità ambientale. Da sempre attenta alla salvaguardia dell’ambiente, l’azienda investe molto nelle attività R&D per lo sviluppo di prodotti ecosostenibili, pensati per avere un minor impatto sull’ambiente. Così i prodotti Mapei sono formulati con materie prime innovative, riciclate e ultraleggere, sviluppati per ridurre il consumo energetico, a bassissime emissioni di composti organici volatili (VOC) e ad alta durabilità.

Le soluzioni e i sistemi proposti, con migliorate resistenze meccaniche, aumentano il ciclo di vita dei manufatti riducendo in questo modo rifiuti e consumo di materiali e di energia per la ricostruzione. In accordo ai recenti standard ambientali, Mapei ha introdotto le EPD (Environmental Product Declaration), “carte di identità” certificate che documentano gli impatti ambientali di un prodotto durante tutto il suo ciclo di vita. Mapei a oggi rende disponibili 172 EPD, tra cui EPD di prodotto ed EPD di sistema per la posa di ceramica e altri materiali.

Mapei quest’anno punta sul design e sul colore e grazie ad alcuni importanti servizi fotografici realizzati con Marie Claire Maison, mensile di arredo e design, in collaborazione con Cristina Nava Studio, Mapei ricrea in fiera due importanti ambientazioni che permettono ai visitatori di vedere i risultati che si possono raggiungere con le sue soluzioni. I prodotti Mapei sono riproposti in queste situazioni come veri e propri pezzi d’arredo: agli occhi dei visitatori i materiali Mapei non sono più solo funzionali e performanti. Diventano elementi caratterizzanti, che valorizzano l’ambiente in cui vengono inseriti.