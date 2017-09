La carta da parati sconfina nella stanza da bagno

L’impiego della carta da parati non ha più limiti: impermeabili e resistenti all’umidità diventano ideali ed eclettici rivestimenti anche per l’ambiente bagno, spazio doccia compreso, e nel tempo possono facilmente essere sostituite per rinnovare con semplicità anche la stanza da bagno. Instabilelab, brillante azienda veneziana dall’inesauribile creatività, propone tutte le collezioni anche per gli ambienti umidi in due versioni di texture: Fibra Glass (fibra di vetro+appretto) e Fibra Tex (tessuto di vetro). Entrambe esulano dai comuni parati lisci al tatto, infatti la parete sembra rivestita da tessuto per un risultato sorprendente. Innumerevoli sono le grafiche che vedono protagonisti elementi naturali, architetture stilizzate, soffuse sfumature, infiniti disegni, foto e creazioni uniche realizzate da un’azienda vera e propria “interprete” della parete che propone soluzioni differenti per ogni stile. Ecco alcune fra le innumerevoli collezioni proposte anche per il bagno (tutte declinabili in diverse tonalità): Abissi: un disegno ironico e spregiudicato per animare e sorprendere anche nella stanza da bagno. Icona: atmosfere eleganti per questo motivo dalla creatività e dai toni ricercati e soffusi. Ecrù: cromie giocate sui toni del bianco – nero – grigio che ricordano le pennellate di un pittore ritraenti l’immagine di un sottobosco. Cespico: il motivo di un’ariosa pineta stilizzata è il protagonista di questa carta da parati capace di creare atmosfere suggestive. Canopo: un vortice di fiori appena accennati, un disegno leggero e movimentato dall’effetto raffinato. Markab: gusto etnico-dark per la seducente carta da parati dallo stile unico. Luigi XII: carta da parati dal sapore retrò reinterpretata in chiave contemporanea. The Birds: originale e romantica, la creatività di The Birds ricorda un affresco dai contorni sfumati. Treccia: la reinterpretazione del motivo a treccia diventa un interessante effetto optical.

