Villa Olivia: residenza di lusso con vista sull’Egeo

Tutto è stato pensato per dare vita a una struttura suggestiva unita a interni all’insegna dell’eleganza. La valorizzazione del contatto con il paesaggio circostante è massima: negli affacci e nelle ampie vedute sull’acqua, ma anche nel verde che circonda la residenza e nei toni scelti per l’interno. Ovunque è possibile respirare la Grecia, con tocchi di contemporaneità che caratterizzano l’intera abitazione e donano il massimo comfort ai propri ospiti.

Al piano inferiore dell’abitazione, collocato al livello del mare e con accesso diretto al giardino, trovano spazio una zona living con cucina, quattro camere per gli ospiti, ognuna con proprio bagno privato e una spiazzante vista sul mare. L’interno della Villa riflette uno stile mediterraneo in chiave contemporanea. I colori bianchi, beige e tortora, selezionati con cura per scaldare gli ambienti, lasciano spazio a pennellate di azzurro che ribadiscono il legame con questo luogo e con gli elementi terra, acqua e cielo. I materiali – pietra, marmo, legno e ferro battuto – rafforzano la continuità tra paesaggio e architettura.

A livello della strada si accede al piano nobile della residenza: all’ingresso ci accoglie un’ampia zona giorno con sala da pranzo, cucina un’area ufficio e servizi. La scala impreziosita da una ringhiera in ferro battuto disegnata per l’occasione dallo Studio D73 riprendendo motivi e decori della tradizioni cretese, ci accompagna al piano superiore e a quello inferiore. Al piano superiore troviamo le due camere da letto padronali, complete di cabine armadio e bagni privati. Da una di esse si accede a una terrazza affacciata sul blu del Mar Egeo: una Jacuzzi esterna e un’illuminazione suggestiva e seducente accompagnano le serate nel crepuscolo greco.

Appena lasciata alle spalle la soleggiata cittadina di Elounda, percorrendo la strada che punta dritta verso l’Egeo, tra i colori e i profumi dell’Isola di Creta, in Grecia, ci si imbatte nella splendida Villa Olivia : una residenza privata da 900 mq immersa in 4.875 mq di verde e affacciata direttamente sul mare tramite la propria spiaggia privata. Progettata dallo Studio D73 Arch. Marco Vismara & Andrea Viganò e realizzata da Mirum, Villa Olivia si sviluppa su tre piani e comprende, all’interno del proprio complesso, una Guest House e una Summer House completamente attrezzate per ricevere i propri ospiti senza disturbare la privacy della villa principale. Oltrepassata la soglia del cancello d’ingresso, mentre lo sguardo spazia verso il blu del mare, Villa Olivia ci accoglie con un imponente olivo secolare – da cui prende il nome la Villa – e con un dedalo di percorsi che, attraverso macchie di vegetazione locale, fiori mediterranei, piante aromatiche e agavi, ci accompagnano a scoprire i diversi giardini da cui è composta la residenza. Dal raccolto giardino inglese si giunge al conviviale giardino spagnolo dove è possibile cenare e trascorrere il proprio tempo all’aperto grazie a cucine esterne, un grande tavolo da 12 posti e una infinity pool con solarium, bar e spogliatoio, perfetta per rilassarsi nei caldi pomeriggi cretesi. Un gioco di piani e altezze diverse dona vivacità all’esterno dell’abitazione: la piscina sovrasta il giardino che si trova a livello del mare e ha un accesso diretto all’interno della Villa.

