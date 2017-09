Interior design: Dierre fa il filo al muro

Tra le ultime tendenze dell’interior design, quella delle porte filomuro si segnala per lo sviluppo crescente di proposte che abbinano ormai gli elementi più tecnici a suggestive soluzioni estetiche. Su questo fronte, Dierre ha sviluppato un vero e proprio Progetto filomuro, in grado di declinare questo particolare tipo di installazione su tutte le porte di casa: dalla blindata alle chiusure per i vani tecnici. Dierre è peraltro l’unico produttore che progetta e realizza tutte le componenti dei suoi sistemi di chiusura: dalle serrature di sicurezza ai diversi modelli di apertura per porte esterne e interne, disponibili in differenti versioni per adattarsi a ogni tipo di parete.

Tra le soluzioni più innovative, Sleek è una porta blindata rasomuro equipaggiata con una cerniera a scomparsa di nuova generazione, sviluppata ispirandosi alla tecnologia aeronautica. Questo brevetto Dierre regala alla blindata un’insolita agilità, con un’apertura a 180 gradi anche su ante di grandi dimensioni e una doppia battuta di chiusura che unisce la perfetta complanarità alla parete alla protezione completa da spifferi e rumori, migliorando l’isolamento termoacustico di casa. Il controtelaio per chiusure scorrevoli New Space Raso Muro può, invece, essere inserito all’interno di una parete – anche in cartongesso – per sudividere in maniera più fluida i diversi ambienti della casa e sfruttare spazi prima inutilizzabili.

Una soluzione particolarmente indicata soprattutto nelle abitazioni più piccole, dove ogni centimetro è importante.

Mininal ed essenziale ma completamente personalizzabile in molteplici colori e finiture, la porta interna Mimesi sfrutta l’installazione filomuro per ottenere una parete senza soluzione di continuità. In questo modo l’anta può letteralmente sparire dalla vista o essere messa in evidenza se si vuole giocare sui contrasti cromatici. La completa mimetizzazione con la parete circostante è una prerogativa anche del pannello Shape, destinato alla chiusura dei piccoli vani tecnici con versioni a una o due ante e apertura fino a 180 gradi.