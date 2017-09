Emilia-Romagna: 8 milioni di euro per le case popolari

Superano gli 8 milioni di euro i contributi che, per il 2017, la Regione Emilia-Romagna ha deciso di destinare ai Comuni e loro Unioni per risanare 1.043 edifici di edilizia residenziale pubblica distribuiti su tutto il territorio. Un finanziamento con cui non si esaurisce, però, la graduatoria dei progetti selezionati dallo specifico bando emanato dalla Regione nel 2015, che resterà aperta anche per i prossimi anni, consentendo non solo di aumentare la quota di alloggi da destinare alle famiglie, ma anche di fornire immobili con ridotti consumi energetici. L’elenco delle opere di ristrutturazione e risparmio energetico che potranno essere realizzate è contenuto in un provvedimento approvato nei giorni scorsi dalla Giunta. I lavori – che riguardano sia alloggi già abitati sia appartamenti da rendere agibili per essere assegnati – vanno dalla ristrutturazione (imbiancatura delle pareti, rifacimento dei pavimenti e dei bagni) a interventi sul sistema di riscaldamento o sostituzione degli infissi. Il finanziamento massimo previsto per ogni intervento è di 50 mila euro.

“Con il Piano Casa del Governo abbiamo trasferito risorse importanti ai Comuni per lavori di robustaristrutturazione delle case popolari, molte delle quali necessitano di attenta manutenzione e soprattutto di efficientamento sul piano energetico”, spiega la vicepresidente e assessore al Welfare della Regione Emilia-Romagna, Elisabetta Gualmini. “Da molto tempo si attendevano risorse per le case pubbliche e la Regione Emilia-Romagna ha rispettato per prima le tempistiche necessarie per effettuare gli interventi. Solleciteremo i Comuni – conclude la vicepresidente – anche per velocizzare le pratiche di assegnazione”. Il finanziamento regionale rientra nell’ambito del programma di recupero degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (decreto interministeriale del 16 marzo 2015), per il quale la Regione Emilia-Romagna aveva ricevuto dal ministero delle Infrastrutture circa 40 milioni di euro spendibili in dieci anni. Di questi, gli attuali 8 milioni si aggiungono ai 14 già concessi all’Emilia-Romagna dal 2015. I lavori dovranno iniziare entro 12 mesi dalla data di pubblicazione del provvedimento sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Emilia-Romagna, prevista per i prossimi giorni.