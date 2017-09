Animali: quando la cuccia diventa arredamento

Brandodesign spin-off di uno studio di architettura friulano che crea oggetti d’arredo dedicati al mondo pet, presenta la nuova collezione Pet Home Collection. Una collezione di oggetti di lusso dedicati al benessere di cani e gatti, dove l’attenzione per il dettaglio e l’essenzialità delle linee compositive definiscono uno stile e un carattere unico ed elegante. Tutti i modelli sono disponibili sul nuovo sito ed e-commerce on line da settembre (www.brandodesign.it).

Brandodesign nasce nel 2015 da un’attenta riflessione dell’Architetto Pierangelo Brandolisio che per far fronte alle esigenze del suo Akita Americano, si appassiona al mondo ancora inesplorato del pet design. Affascinato e sensibile verso gli animali, sempre più coinvolto emotivamente dallo scambio tra animale e uomo, l’architetto realizza prodotti innovativi per l’arredamento, con caratteristiche specifiche per cani e gatti, dove il design si fonde con il comfort, adattandosi alle esigenze specifiche dei nostri amici animali. Da sempre legato alla regione del Friuli Venezia Giulia, antica terra ricca di risorse naturali tra cui legni pregiati, trasforma questi in esclusivi complementi d’arredo.

La scelta dei materiali segue le caratteristiche di semplicità e naturalezza dell’istinto animale al fine di esaltare la genuinità del prodotto finale. L’animale stesso si trova in armonia con un materiale naturale. I prodotti Brando sono creati a mano in Italia, e l’amore e la dedizione per l’artigianalità sono sinonimo di eccellenza e di pregio. I materiali usati comprendono diverse essenze di legno (noce, rovere, abete, castagno, olmo, legno multistrato di betulla), acciaio Cort-en, Betacryl, Plexiglas, Midollino, acciaio Inox, pelle bovina e microfibra.

Brandodesign offre ad ognuno il prodotto ideale per la propria casa basandosi sulla libertà assoluta che l’animale deve avere nel proprio spazio, senza costringerlo in spazi preconfigurati.

E’ essenziale infatti che la ricerca dei materiali abbia attitudine con l’animale ma che segua, in parallelo, le tendenze del mondo del design.

Tutte le creazioni della linea Pet Home Collection nascono dall’attento studio del comportamento animale. Ogni oggetto è pensato per far sentire protetto e a proprio agio e l’animale, protetto facilitando la naturale interazione con l’uomo. Questo fa sì che questi oggetti siano luoghi ideali di riposo per l’animale ma che in sua assenza, vivano arredando gli spazi domestici e i nostri ambienti.

Pet Home Collection

Torre-tiragraffi per gatti

Ispirato agli edifici che si innalzano verticalmente nelle grandi città. Un oggetto dal design innovativo composto da una base rivestita in pelle con perno in acciaio inox, studiato per consentire al gatto benessere, gioco e divertimento grazie a un peluche in pelo di pecora che ruota liberamente. Permette al gatto di allungare il corpo completamente e si inserisce come elemento d’arredo caldo da appoggiare direttamente sul pavimento.

Baco + Chiurlo /Slitte

Realizzato con un telaio in acciaio Inox rivestito da un raffinato intreccio in Midollino costruito interamente a mano, oggetto che trae ispirazione dalla natura grazie alle sue forme strettamente legate al mondo animale. Chiurlo, supporto in acciaio inox si ispira infatti alle forme del becco di un uccello. Cuccia pensata per i gatti più miti che amano fare lunghi riposini in luoghi raccolti.

Dune

Una struttura scavata e modellata per ricalcare l’anatomia dell’animale e realizzata interamente in legno multistrato di betulla, dimostrandosi un pezzo d’arredo estremamente resistente e funzionale. Pensato principalmente per i cani di media/grande taglia, che soprattutto durante l’estate cercano un luogo fresco. Infatti spesso se abbiamo dimenticato una tavola di legno in giardino il cane si va a piazzare lì, proprio da questa ricerca nasce Dune, rialzato da terra ed ergonomico per creare una carezza d’aria.

Cat60 e mensola Trono

Ispirata al design degli anni 60. Cuccia per gatti realizzata con legni pregiati, disponibile anche in plexiglas: si presenta aperta su due lati e offre ampie forature per consentire al nostro gatto di interagire direttamente con il proprio amico umano. L’animale oltre che cercare i luoghi semichiusi e sopraelevati in cui può osservare lo spazio senza essere visto, ama anche il profumo naturale del legno, dato il suo olfatto sviluppato. L’istinto felino è esaltato dal supporto Cavaliere, ispirato alle gambe dell’omonimo uccello, che rendono l’oggetto leggermente mobile e danno la sensazione all’animale di essersi arrampicato su di un albero.

Tunnel,

Cuccia per gatti dalle linee minimal che si addice a case open space, disponibile in due innovativi materiali: Core-ten e Betacryl, resistenti anche agli esterni. I supporti: Cavaliere o Sire a muro sono in acciaio inox. All’interno posizionato cuscino in Microfibra rinforzata o pelle ricamata. Le fessure ricavate con taglio laser sono pensate per dare al gatto la possibilità di osservare lo spazio intorno e nel frattempo non essere visto. L’istinto felino è esaltato dal supporto Cavaliere, ispirato alle gambe dell’omonimo uccello, che rendono l’oggetto leggermente mobile e danno la sensazione all’animale di essersi arrampicato su di un albero.

RIFLESSIONI SUL CONCETTO DI PET-FRIENDLY DESIGN – Designer Pierangelo Brandolisio

“Oggi l’animale domestico è diventato parte del nucleo familiare, ci aiuta a rallentare il ritmo frenetico della vita contemporanea e ci regala emozioni uniche e soprattutto sincere.”

“Il design nell’ambito pet non è riuscito ad innovarsi negli anni perché non si è mai stati in grado di includere le esigenze dell’animale e anche quelle dell’uomo in un unico oggetto. L’innovazione deve avvenire sia dal punto di vista del design che da quello dei materiali, non dimentichiamo che gli animali hanno un olfatto molto più sviluppato del nostro, regalargli un oggetto in legno può essere per loro un regalo molto più apprezzato che un peluche sintetico.”

“Al di la di un materassino comodo per un cane, ad esempio, nessuno si è reso conto che il cane necessita di dormire rialzato da terra lontano dall’umidità, inoltre il cane ha bisogno di distendere gli arti più volte durante il sonno, spesso ci accorgiamo infatti che i nostri cani sognano di correre. Dunque non si può chiudere una cuccia perimetralmente, ma bisogna invece lasciare l’animale libero di muoversi. “Come far scegliere la cuccia al cane? “Bisogna lasciare l’animale libero di girare intorno alla cuccia, di annusarla e di sceglierla come il suo luogo di ristoro.”

E per quanto riguarda i gatti? “I gatti sono animali fantastici, sembrano estremamente indipendenti ma sono molto legati al padrone. I gatti mostrano il loro antico istinto felino nel modo in cui approcciano il gioco, seguendo la “preda” per poi afferrarla. Gli oggetti che creo vogliono esaltare la natura felina e permettere in qualche modo all’animale di interagire meglio con il padrone. Voglio innanzitutto rispettare i bisogni di spazi chiusi dei gatti, che devono poter controllare lo spazio circostante rialzati da terra, e poi mi piace pensare di regalare un motivo di gioco tra il padrone, l’oggetto Brando e l’animale”

E il design? “Certamente gli oggetti che creo devono essere anche piacevoli da vedere oltre che amati dagli animali, e permettere ai padroni di inserirli nelle proprie case senza doversi scusare per la cuccia lasciata fuori posto con gli ospiti…”