Stress da rientro? Ricomincia alla grande con Enel Energia

Il rientro dalle vacanze è quasi sempre un’esperienza traumatica: riprendere con la solita routine giornaliera, dopo la meritata pausa estiva, può essere davvero complicato. Sveglia presto, caffè al volo, accompagni i bambini a scuola, vai in ufficio, ti precipiti in palestra, un salto al negozio sotto casa prima che chiuda e finalmente … casa! Ma proprio sull’uscio della porta, non puoi evitare di soffermarti davanti la buca delle lettere, stracolma di volantini, avvisi e buste non aperte, e bollette da pagare.

E come se non bastasse, le bollette sono anche molto salate! Non per tutto c’è rimedio, ma possiamo darti qualche consiglio giusto per la tua fornitura di luce e gas, soprattutto se sei alla ricerca di tariffe più convenienti.

Ricomincia il nuovo anno col piede giusto

Per evitare il tipico stress post-ferie di settembre e iniziare alla grande il nuovo anno lavorativo Enel Energia, che è accanto alle esigenze di ogni famiglia, ha pensato a un’offerta speciale per la tua fornitura Luce e Gas. Solo per pochi giorni, dal 18 al 22 settembre, e solo per i nuovi clienti, Enel Energia offre la possibilità di aderire a SPECIALE LUCE e SPECIALE GAS. Ma perché quest’offerta è così speciale? Scopriamolo insieme!

Sconto di 50 euro in bolletta

Risparmiare è ormai diventata esigenza comune a molti. Proprio per questo Enel Energia lavora ogni giorno per garantire un servizio di qualità e attento alle necessità di ognuno. Se aderisci entro il 22 settembre a SPECIALE LUCE o SPECIALE GAS per te, direttamente in bolletta, uno sconto di 50 euro nel primo anno di fornitura.

Prezzo bloccato per un anno

L’offerta è “speciale” anche nel prezzo, che rimarrà bloccato per un intero anno. Non avrai più nessuna spiacevole sorpresa in bolletta: aderendo a Speciale Luce o Speciale Gas pagherai in base ai tuoi consumi effettivi, senza subire le variazioni del prezzo della luce o del gas.

L’offerta green che rispetta l’ambiente

Con Enel Energia consumi energia e rispetti l’ambiente: Speciale Luce offre energia elettrica certificata, e avrai quindi una fornitura veramente speciale perché l’energia elettrica sarà prodotta come da fonti rinnovabili, come acqua, vento, calore della terra e sole.

Speciale di nome ma anche di fatto

Non possiamo farti tornare subito in ferie: ma seguendo il consiglio e aderendo all’offerta Speciale Luce o Speciale Gas, potrai metter da parte qualche soldo in più così da poter organizzare in tutta tranquillità la tua prossima vacanza (speriamo il prima possibile) e alleviare un poco lo stress da rientro dalle vacanze.