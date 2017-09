Solai più sicuri con Ruredil

Lo sfondellamento dei solai in latero-cemento è un fenomeno che si sta manifestando con sempre maggiore frequenza, nella maggior parte dei casi all’improvviso, spesso senza evidenti segnali di pericolo. Fino ad oggi prima di intervenire in presenza di solai fortemente degradati bisognava sempre tenere conto delle caratteristiche e dello stato di conservazione del calcestruzzo e delle armature dei travetti originali, con evidenti difficoltà e limiti. La nuova tecnologia Ruredil X Beam System risolve queste problematiche, proponendo una soluzione che rende trascurabili le condizioni della struttura, applicabile nei casi in cui si sia verificato un principio di sfondellamento e nei casi si giudichi opportuno rimuovere fondelli e cartelle dei blocchi di laterizio per eliminare definitivamente il rischio di sfondellamento nel tempo. Ruredil X Beam System è infatti un sistema per il rinforzo strutturale di solai in latero-cemento sfondellati e gravemente compromessi, composto da tralicci piani elettrosaldati strutturali e da una specifica malta ad alta resistenza (Ruredil Exocem FP 70). Caratteristica essenziale di questa nuova tecnologia è quella di creare intorno a tutti, o parte, dei travetti ammalorati nuovi travetti ad U di calcestruzzo armato ad alta resistenza, tali da rispristinare o aumentare la capacità portante del solaio iniziale in modo totalmente autonomo e quindi indipendentemente dal grado di ammaloramento. Viene così di fatto ridotta la vulnerabilità di un elemento che diventa a tutti gli effetti strutturale con grande beneficio per la resistenza sismica dell’intero edificio. Un esempio di intervento realizzato è quello del restauro strutturale del primo livello, su vuoto tecnico sanitario, di una palazzina “ex dipendenti INAIL” a Nuoro. Il solaio, costruito con pignatte forma-travi, travetti passo 40 cm, altezza 16+4 cm di caldana, ha una superficie di 120 mq ed è composto da campate di luce netta variabile da 3,525 m a 5,675 m. L’ambiente sottostante è al grezzo, privo di finiture, con altezza modesta e difficilmente accessibile. La mancanza di intonaco al soffitto, la mancata manutenzione e l’umidità del vano tecnico sono stati la causa principale del notevole degrado e conseguente sfondellamento esteso a quasi tutta la superficie. Fin da subito si è avuta la sensazione che la porzione con luce maggiore fosse in procinto di collassare e che la soluzione più idonea fosse la demolizione e la successiva ricostruzione. D’accordo col Direttore dei Lavori si è deciso di applicare la tecnologia Ruredil X Beam System adottando alcuni accorgimenti utili per operare in sicurezza. Si è quindi proceduto alla puntellatura della porzione di luce maggiore e in situazione di pericolo interessando, alternativamente, un travetto su due. Per maggior sicurezza è stato portato a termine lo sfondellamento per file di pignatte ed il successivo intervento di rinforzo del travetto interessato. Le fotografie mostrano le diverse fasi dell’andamento dei lavori, i travetti rinforzati, con passo uno su due, e quelli intermedi originali con le armature bonificate e protette da uno strato di alcuni centimetri di malta R4. Tutto l’intervento si è sviluppato in condizioni di notevole disagio operativo dando priorità alla sicurezza più che ai dettagli delle finiture. I lavori di restauro si sono infine conclusi con notevole soddisfazione di tutti i partecipanti e ancor più degli inquilini del piano soprastante che non hanno lamentato alcun danno durante i lavori e che ora si sentono al sicuro.

Informativa ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 sulla tutela dei dati personali

Gentile Utente,

La informiamo che i dati da Lei forniti in sede di registrazione al servizio di Newsletter di Quotidianocasa.it, verranno trattati da Casa.it S.r.l. con sede a Milano, Via Borsi 9, per le finalità connesse al servizio di invio di Newsletter (di seguito soltanto il “Servizio”). Il titolare del trattamento è Casa.it nella persona del legale rappresentante pro tempore.

Il trattamento dei dati avviene con procedure idonee a tutelare la riservatezza dell'Utente e consiste nella loro raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, diffusione, cancellazione, distruzione degli stessi comprese la combinazione di due o più delle attività suddette, con le seguenti modalità:

a) Il trattamento dei dati per le finalità connesse, strumentali e necessarie alla fornitura del Servizio avrà luogo prevalentemente con modalità automatizzate ed informatizzate, sempre nel rispetto delle regole di riservatezza e di sicurezza previste dalla legge e solo occasionalmente da parte degli incaricati di Casa.it addetti alle funzioni di volta in volta coinvolte, quali gli incaricati alla manutenzione dei sistemi informatici (area IT) o gli addetti ai servizi Marketing, i quali svolgono le rispettive mansioni sotto la diretta supervisione e responsabilità di Casa.it.

b) Su espresso e specifico consenso dell’Utente Casa.it potrà inoltre trattare i dati per inviare informazioni, materiale ed offerte commerciali, anche di terzi ed elaborare studi e ricerche statistiche.

Il conferimento del consenso al trattamento dei propri dati personali da parte dell'Utente è obbligatorio per il trattamento di cui al suesposto paragrafo a) e facoltativo per il trattamento di cui al suesposto paragrafo b). Pertanto, in caso di diniego di consenso al trattamento dei dati personali di cui alla predetta lettera a), Casa.it non potrà fornire il Servizio, mentre, in caso di mancato consenso al trattamento dei dati personali di cui alla lettera b), il trattamento sarà limitato alle attività di cui alla predetta lettera a), e cioè all'integrale esecuzione degli obblighi derivanti dalla fornitura dei Servizio, nonchè all'adempimento di ogni eventuale connesso obbligo previsto da leggi, regolamenti e normativa comunitaria.

I dati saranno conservati presso Casa.it; La informiamo, inoltre, che, ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, l’Utente ha il diritto di opporsi, in tutto o in parte, al trattamento, per motivi legittimi e comunque in caso di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, e può, secondo le modalità e nei limiti previsti dalla vigente normativa, richiedere la conferma dell'esistenza di dati personali che lo riguardano, e conoscerne l'origine, riceverne comunicazione intelligibile, avere informazioni circa la logica, le modalità e le finalità del trattamento, richiederne l'aggiornamento, la rettifica, l'integrazione, richiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, il blocco dei dati trattati in violazione di legge, ivi compresi quelli non più necessari al perseguimento degli scopi per i quali sono stati raccolti, nonché, più in generale, esercitare tutti i diritti che gli sono riconosciuti dalle vigenti disposizioni di legge.