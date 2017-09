Schueco SmartWood: la tecnologia dell’alluminio, l’emozione del legno

Caldo, elegante, autentico: il legno è storicamente uno dei materiali più apprezzati nei progetti d’interni, in quanto manifestazione dell’intenso legame tra design e comfort abitativo. L’unicità di ogni singola venatura rende ogni ambiente ricercato e allo stesso tempo intimo, regalando atmosfere accoglienti e dal fascino senza tempo. Grazie a Schüco SmartWood, da oggi le qualità del legno si fondono con i vantaggi dalla tecnologia dei sistemi in alluminio più innovativi, a vantaggio non solo della sicurezza, ma anche e soprattutto del benessere delle persone.

La tecnologia

Sviluppata da Schüco Italia in esclusiva per il mercato italiano, molto sensibile alle tematiche inerenti il design e la bellezza, la linea di infissi in alluminio con finitura Schüco SmartWood risponde alla sempre più sentita esigenza di serramenti in sintonia con l’estetica dell’abitazione. La tecnologia SmartWood, infatti, permette di rivestire i profili interni degli infissi in alluminio con una lamina in vero legno – disponibile in un’ampia gamma di colorazioni – contribuendo a definire la personalità dell’ambiente e mantenendo inalterate la qualità, le prestazioni tecniche e l’eleganza minimale tipiche di un infisso in alluminio Schüco.

Il processo produttivo di Schüco SmartWood prevede l’ossidazione dei profili in alluminio, a cui segue l’applicazione del tranciato in legno rovere, la sua levigatura e il passaggio di più mani di trattamento e finitura superficiale. Lo spessore delle lamine di soli 6 decimi di millimetro consente di realizzare un elevato numero di profili con pochissima materia prima, per un prodotto finale dall’elevata sostenibilità ambientale.

Tecnica ed estetica

Con Schüco SmartWood è possibile ottenere infissi dall’elevata leggerezza, durabilità, resistenza e sicurezza antieffrazione. A ciò si uniscono notevoli prestazioni in termini di isolamento termico e acustico, che assicurano un miglior comfort abitativo indipendentemente dalla temperatura esterna e dal luogo in cui l’edificio si trova. Dal punto di vista del design, la tecnologia SmartWood offre l’opportunità di valorizzare l’abitazione creando degli accostamenti cromatici con specifici elementi dell’arredo: è possibile infatti abbinare i profili dei serramenti al colore del pavimento in legno, a quello delle porte interne, alle boiserie o al proprio mobile preferito, dando vita a progetti di grande fascino anche in caso di ristrutturazione.

La gamma

I sistemi in alluminio selezionati per questa gamma di finiture sono le finestre e porte finestre a battente Schüco AWS 65/75 BS con fermavetro a scomparsa, la famiglia di scorrevoli Schüco ASS 70.HI Design Edition con montante snello, gli scorrevoli panoramici Schüco ASS 77 PD e il nuovissimo sistema scorrevole Schüco ASE 67 PD, lanciato in fiera BAU (Monaco, 2017). Ciò che accomuna queste soluzioni sono le sezioni ridotte, che regalano sia un design estremamente sottile – in linea con le tendenze minimal contemporanee – sia una grande trasparenza e luminosità. Se all’interno infatti è visibile un profilo snello e pulito (senza cerniere in vista o altri elementi di disturbo estetico), all’esterno i telai degli infissi possono scomparire nella muratura, per un effetto “tutto vetro” perfetto anche in edifici di elevato pregio storico-artistico.