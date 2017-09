Per questo inverno da Schmidt le cucine si vestono di sofisticata matericità

Si punta ad effetti “industriali”, quasi cantieristici come se la cucina fosse proprio un laboratorio dove si forgiano e si “modellano” piatti dalla qualità e dal gusto unico ed esclusivo come solo Schmidt sa garantire.

Infatti da Schmidt, azienda che è presente sul mercato da oltre 80 anni producendo cucine completamente su misura, le cromie rispecchiano questa tendenza contemporanea dove al candido bianco o al nobile color legno si abbinano elementi più “materici”, di ispirazione architettonica industriale e urban style, che ricorda i loft delle metropoli americane.

Uno stile moderno, cittadino, contemporaneo dove le cucine riportano calore e senso di convivialità in questo crocevia di culture e di gusti. I modelli di punta di questo autunno si distinguono per un design lineare, minimal e pulito, così essenziali a riuscire a creare l’illusione di una stanza dalle dimensioni più grandi di quelle reali. Arcos e Arcos Edition sono le due tipologie di cucine disponibili in ben 31 colori a scelta che, con la superficie in laminato o melamminico e bordi spessi 19 mm tono su tono, danno un tocco di praticità e funzionalità ad un ensemble più elegante e fine. Con apertura delle ante a gola, per un continuum fra pannellatura e piano di lavoro, e la possibilità di un rivestimento in vetro, per un effetto specchio che rende la cucina più trasparentemente brillante, Arcos e Arcos Edition soddisfano qualsiasi esigenza spazio-estetica. Inoltre le tante finiture le rendono davvero modelli “passe-partout” che possono arredare con carattere e personalità qualsiasi area kitchen anche nel caso di apertura al living.

Dalle tinte unite si passa a soluzioni all’ultima moda, per un effetto sì industriale ma non grezzo, sì contemporaneo ma non freddo, sì creativo ma da vivere. “Intarsi” materici che hanno una propria personalità. L’effetto cemento, nel colore Marvel o Stucco Grey, rende la cucina più simile ad un atelier artistico, una fucina di idee culinarie e di novità in tavola da condividere con famiglia ed amici. Un trattamento delle superfici più moderno che ricorda un “cantiere”, ma che sottende però un importante concetto di resistenza e un forte mood “operativo”.

Dall’idea di men at work si spazia nella collezione Schmidt a soluzioni più rigorose. La scelta infatti di finiture Nano Black o Oxid Blue rendono l’area kitchen sicuramente più elegante e “fascinosa” pur non rinunciando ad un senso di rilassatezza che si respira ogni volta che viene varcata la soglia di casa.

Il colore nero, rigorosamente Mat, è sapientemente mixato con elementi più caldi, come il legno color Cognac, o è in totale dicotomia con il bianco “abbagliante”, per creare un ambiente modern chic. Mentre l’Oxid Blue, un blu dall’aspetto minerale, dà un carattere più distintivo e solido alla cucina, come se fosse una pietra “scolpita” e perfettamente incastonata ed integrata nell’area di lavoro.