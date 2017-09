Agenti immobiliari: Casa.it sostiene la formazione ACCADEMIA

La didattica proposta segue le prescrizioni del Sistema di Gestione della Qualità UNI EN ISO 9001:2008-SNR CERTIFICATION, ottenuto da BV invest srl, partner per la progettazione e l’erogazione dei contenuti formativi. Un’occasione per investire sul proprio futuro arricchendo in modo significativo il proprio bagaglio di competenze per il miglioramento personale e professionale utile a chi vuole distinguersi per competenza ed efficacia nel settore immobiliare. La partecipazione all’evento è gratuita, per le registrazioni utilizzare il modulo disponibile qui .

Il percorso formativo ACCADEMIA – Agenti Immobiliari Qualificati è un programma qualificante professionale costituito da 10 lezioni (video-corsi) della durata di circa 90 minuti ognuno. Al termine di ogni lezione è previsto il superamento di un test di valutazione che consente l’accesso alla lezione successiva. Al termine dell’ultima sessione didattica è previsto un esame finale che in caso di esito positivo conferisce la qualifica ufficiale certificata di agente immobiliare e la possibilità di utilizzare il brand come elemento differenziante nella comunicazione con il cliente.

Casa.it sposa l’innovativo progetto didattico online ACCADEMIA – Agenti Immobiliari Qualificati , dedicato alla formazione di nuovi esperti del settore immobiliari e promosso da ACCADEMIA, un sistema di qualificazione professionale con didattica certificata. Casa.it pioniere nella diffusione della cultura digitale nel real estate e da sempre attenta alle esigenze dei propri clienti, supporterà ACCADEMIA in questo progetto formativo, tecnologico, principalmente online, con il comune obiettivo di creare una classe di professionisti capaci di rispondere in maniera pertinente ed efficace alle esigenze di mercato. Attraverso corsi online, avvalendosi di un’App dedicata e incontri in aula un pool di otto esperti in diversi settori condurranno lezioni mirate a tema real estate.

