Caleffi: il ritorno alla natura per la zona notte

Un ritorno alla Natura e alla sua anima più selvaggia: la Diesel Living Home Linen realizzata da Mirabello Carrara, luxury division del Gruppo Caleffi, è una collezione dal carattere deciso, una linea di biancheria da letto e da bagno dall’anima grunge, in cui il design incontra l’informale in un equilibrio impeccabile. Paesaggi inesplorati e aspri regalano lo spunto per le fantasie di completi lenzuola, sacchi copripiumino, trapunte, plaid, e cuscini living. Come in Cracklè, che trae ispirazione da un deserto arido, in cui un irregolare gioco di crepe dà origine a geometrie che scartano l’ovvietà. Water Rock riproduce invece la roccia marmorea nei colori naturali, mentre in Hanami e Dark Field la rivisitazione del motivo floreale tipico della Maison Mirabello viene reinterpretata “in chiave Diesel”: nel primo caso, con un intreccio di rami e fiori che si dispiega morbidamente, nel secondo caso con un tappeto di petali e foglie dall’effetto quasi mimetico. Non mancano comunque i colori uniti, in cui le lavorazioni jacquard non nascondono e anzi esaltano la ricerca della struttura. La mano morbida e “croccante” dei capi, spesso lavorati con tecnica stone wash, conferisce un particolare effetto delavè ai tessuti, che concorre a definire il sapore vintage dell’intera collezione che, pur nella diversità delle proposte, mantiene un’uniformità di materia, sapore, look e colori, in grado di rendere possibile un personalissimo mix and match tra prodotti differenti. L’anima inconfondibile della collezione è infine accentuata dall’utilizzo di nuance opache, che si traducono in una palette cromatica che comprende tonalità naturali come il grigio, il sabbia, il bianco naturale fino ad arrivare al rosa anticato e al verde militare. Cura del dettaglio e lavorazioni sofisticate si sposano a materiali della più alta qualità – jacquard e percalle di cotone – nella tradizione Mirabello Carrara, da sempre sinonimo di raffinatezza, benessere e fine living.

