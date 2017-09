Liberamente creative: le novità Cir a Cersaie 2017

Free your imagination è l’invito che Cir rivolge a chi desidera sperimentare, inventare e rendere unico e speciale ogni progetto. Un invito che si rinnoverà in occasione del prossimo Cersaie, a Bologna dal 25 al 29 settembre, dove l’azienda reggiana presenterà nuove collezioni e nuove soluzioni, rigorosamente fuori dagli schemi, per interpretare le tante emozioni che accompagnano il design contemporaneo. Il contenitore Mat, dedicato alle potenzialità espressive delle superfici non riflettenti, è la proposta che Cir riserva al pubblico del salone internazionale della ceramica per l’architettura, proponendo un’evoluzione dell’idea di decorazione, semplice e minimalista, che trasforma cromie neutre e formati in elementi distintivi.

Mat è Mat C (Concrete), il cemento nella sua espressione più tecnica, con le colorazioni tradizionali degli impasti cementizi, declinate in diverse tonalità, che diventano superfici originali e versatili attraverso un processo creativo artigianale. Ma è anche Mat W (Wood) che plasma la ceramica in un irriverente omaggio al legno poiché solo le caratteristiche venature superficiali riconducono al mondo naturale, esaltate però dalle possibilità di posa dettate dalla scelta di rendere disponibile Mat W nel solo formato sestino 6,5×40 cm. Il sofisticato universo cromatico Mat è composto da Cold Materials (Oyster, Zinc, Smoke) e Warm Materials (Cloud, Sandal, Mud) che creano interessanti e trasversali punti di contatto attraverso due tinte d’accento (Brichy e Sky) da utilizzare anche in contrapposizione. La gamma Mat propone per la prima volta nella storia di Cir il formato 80×80 cm che amplia significativamente le potenzialità della collezione, senza dimenticare la tradizione e la passione dell’azienda per la decorazione e i microformati.