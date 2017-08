FLIR Systems presenta FLIR FB-Serie O, la nuova termocamera di sicurezza

FLIR Systems, Inc. ha presentato oggi la termocamera di sicurezza in formato bullet fissa FLIR FB-Series O progettata per la protezione perimetrale a corto e medio raggio. La FLIR FB-Series O offre integrazione plug-and-play con a FLIR United VMS ed è certificata da altre importanti soluzioni di gestione video di terze parti, rendendola così una soluzione versatile per i sistemi di sicurezza nuovi o esistenti. Parte di una premiata linea di termocamere per la protezione perimetrale, la termocamera di sicurezza FLIR FB-Series O dispone di un sensore termico d’immagini con risoluzione 320×240 che rileva potenziali intrusi in piena oscurità e anche attraverso luce abbagliante, fumo, polvere e foschia. La linea prevede tre opzioni di lenti separate – con un campo di visione di 93, 49 e 24 gradi– che consentono una copertura narrow-to-wide a livello di linee di recinzione, perimetri di fabbricati e aree aperte. FLIR FB-Series O si integra con gli codificatori analitici FLIR come per esempio FLIR ioi TRK-101, che aiutano a distinguere gli esseri umani e i veicoli, e FLIR ioi TRK-101 P PTZ Tracker che trasferiscono gli obiettivi a termocamere o fotocamere con zoom termico visibile (PTZ) sulla stessa rete. Sono disponibili IP simultanei e uscite video analogiche per l’utilizzo con sistemi di rete e sistemi analogici legacy. Le avanzate funzioni Automatic Gain Control (AGC) e Digital Detail Enhancement (DDE) di FLIR forniscono inoltre una qualità ottimale dell’immagine in tutte le possibili ambientazioni e, grazie all’integrazione con la configurazione termica FLIR United VMS, le notifiche di allarme sono facilmente gestibili. “La FLIR FB-Series O offre al settore della sicurezza una termocamera con una versatilità senza eguali”, ha dichiarato John Distelzweig, Vice Presidente e Direttore Generale del segmento Security di FLIR. “Certificata dai sistemi di gestione video leader del settore, la FLIR FB-Series O consente di incorporare la potenza delle funzionalità di imaging termico di FLIR e di migliorare il sistema di sicurezza perimetrale indipendentemente dalla sua dimensione”. La FLIR FB-Series O, fornita con una garanzia di dieci anni da parte di FLIR per il sensore termico e una garanzia di tre anni per il corpo della termocamera, sarà ordinabile a partire da agosto 2017 tramite i concessionari e distributori tradizionali di FLIR.

