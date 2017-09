Arredamento: da Team 7 una cameretta a misura di bambino

Oltre a rispettare e incontrare le necessità dei più piccoli, Mobile di Team 7 soddisfa anche le esigenze d’arredo dei genitori. Grazie a numerose opzioni di progettazione e allestimento, infatti, i mobili della collezione possono essere trasformati e adattati con flessibilità alle esigenze in divenire dei ragazzi in crescita. Attraverso facili passaggi, l’assetto della camera può così cambiare a seconda del bisogno: il lettino con sponde si trasforma in comodo divano; il fasciatoio diventa una pratica mensola; il letto singolo può essere ampliato o sovrapposto, trasformandosi in letto a soppalco, letto medio o in letto a castello; la scrivania può essere regolata in altezza, così come la sedia girevole abbinata. Le innumerevoli possibilità di personalizzazione fanno della cameretta Mobile Team 7 un luogo pieno di ispirazione che invita a giocare, a scoprire e a sognare.

Mobile è una collezione completa composta da letti, armadi, scrivanie, comodini e sedie, cui si aggiungono numerosi accessori quali scatole, contenitori e tende. È disponibile in tre varianti, ispirate agli animali del bosco (coniglietto, civetta e orsetto), declinati rispettivamente nei toni rosa, azzurro e verde. Tutti gli elementi della collezione presentano bordi e spigoli arrotondati che rendono l’ambiente di gioco ancora più sicuro; con le maniglie a conchiglia per cassetti diventa più facile per i bambini accedere ai diversi complementi.

Puro legno naturale di ontano, lavorato dalle sapienti mani di artigiani austriaci, incollato senza formaldeide e rifinito esclusivamente con olio naturale. È questo l’ingrediente segreto della collezione Mobile di Team 7 dedicata ai più piccoli. Privo di sostanze tossiche, il legno è in grado di sprigionare tutte le sue proprietà benefiche e in questo modo contribuisce a creare un clima abitativo salubre, conciliare il sonno e favorire la concentrazione. Il suo look caldo, inoltre, ispira un senso di protezione e conferisce alla cameretta una piacevole atmosfera.

