Design: anteprime Blueside a Homi 2017

Blueside Emotional Design, azienda umbra che si distingue per le sue collezioni in vetro borosilicato lavorate artigianalmente, presenta quest’anno a Homi numerose novità che vanno ad arricchire la già importante collezione di Dining. Blueside ha realizzato complementi di design dedicati al mondo del Dining e del Living, ai quali è stata riservata una particolare attenzione pensata per creare un’esperienza emozionale legata alla degustazione di cibo e bevande.

Echoes – Creazioni per racchiudere emozioni è una serie di cloches/scultura ideali per soddisfare le più svariate esigenze di impiattamento e di presentazione a tavola di pietanze degli chef più creativi. Echoes è destinato a ritagliarsi uno spazio importante nel settore, affascina chi guarda e contemporaneamente protegge sia il cibo che gli oggetti più preziosi del living.

Gennaro4 – Capolavori in sospensione è la serie nata da un’idea dello chef stellato Gennaro Esposito, composta da sfere dotate di piccole nicchie create per adagiare pasticceria o piccoli antipasti finger food. Le prelibatezze incastonate nelle insenature del vetro trasparente, sembrano sospese in aria, galleggiano ed evidenziano le preparazioni gastronomiche che spiccano e si distinguono per forma e colore. Gennaro4 a Homi 2017 è presentata in versione centrotavola per quattro persone o in un ricevimento per servire aperitivi di classe in stile finger food.

Chico – Sfiziosità in multipiano, creata dal designer Francesco Paretti, è un divertente porta Macarons/dolcetti utilizzabile su ogni tipologia di tavola e per diversi ambienti: dona una sensazione di calore alla cucina di casa, oppure un segno di benvenuto in spazi di accoglienza e ristoro in hotel. Chico è un piccolo cilindro in vetro trasparente, salvaspazio, che mette in fila, in verticale piccole prelibatezze.

Ogni pezzo realizzato dalle mani esperte dei soffiatori di vetro è unico, simile ad altri ma sempre diverso: ogni pezzo, custode del saper fare Made in Italy è testimone di una storia fatta di passione e competenza. Anche questo è il design emozionale di Blueside.