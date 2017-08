Un sistema antifurto per il fotovoltaico

Grazie alla collaborazione tra Viamon e Artha Consulting, arriva anche in Italia il dispositivo MDS, un sistema antifurto per moduli fotovoltaici invisibile ed estremamente efficace, che mette in sicurezza impianti di nuova installazione o già esistenti. La soluzione è nata dalla collaborazione tra alcuni operatori in ambito assicurazioni ed un team di progettisti elettronici in seguito ad alcuni furti avvenuti in Spagna nel 2004. Nel caso di messa in sicurezza dei moduli fotovoltaici, il dispositivo viene inserito nella scatola di giunzione. Viamon può essere utilizzato anche su inverter, pacchi batterie o cavi, in questi casi il suo posizionamento viene di volta in volta definito sulla base dello specifico progetto.

Il dispositivo MDS di Viamon è un sistema antifurto basato su geo-fencing su tecnologia GPS. È costituito da un sensore di accelerazione che segnala istantaneamente il furto e da un GPS + GPRS per il monitoraggio e l’inseguimento del materiale sottratto nell’improbabile eventualità che i responsabili della sicurezza non riescano ad intervenire in tempo utile. Il dispositivo è dotato di una batteria che consente inoltre di mapparne gli spostamenti per 30 giorni in caso di disconnessione. Oltre i 30 giorni il segnale GPS viene ripristinato non appena il modulo viene riconnesso.

Gli allarmi possono essere trasmessi da e verso protocollo VdS 2465, messaggio di testo, e-mail, app o telefono.

La tecnologia Viamon viene montata all’interno della scatola di giunzione del modulo fotovoltaico, invisibile dall’esterno. “La manomissione è pressoché impossibile poiché viene segnalata immediatamente e richiede più del tempo necessario alla sorveglianza per intervenire” dice Giuseppe Sofia di ARTHA Consulting. “La soluzione di Viamon è installata in numerosissimi impianti sin dal 2011 e non sono stati riportati casi di furto né di falso allarme dove è installato il dispositivo MDS di Viamon”.

Il sistema viene fornito come soluzione chiavi in mano. L’installazione include la calibrazione del sistema, l’integrazione con il sistema di sicurezza, l’attivazione del portale e il test di accettazione. Viamon collabora con EPC, società O&M di gestione impianti, le principali società di assicurazioni a livello internazionale e importanti produttori di moduli al fine di mettere in sicurezza sia i grandi impianti multi-MW che i piccoli impianti solari per specifiche applicazioni.

Il dispositivo MDS di Viamon è installato dal 2011 in Germania, Austria, Gran Bretagna, Spagna, Svizzera, Namibia, Ghana, Nigeria, Cile, India, Cina e Repubblica Dominicana e protegge più di 200 MW di centrali elettriche installate. Da quest’anno viene proposto anche in Italia grazie alla collaborazione con la ARTHA Consulting di Vicenza.