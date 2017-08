Désirée Divani al festival “La Versiliana”

Importante partecipazione di Gruppo Euromobil alla 38esima edizione del Festival La Versiliana, che dal 3 luglio al 30 agosto a Marina di Pietrasanta, si presenta al pubblico con un ricco programma costellato dai grandi nomi dello spettacolo italiano, tra cui Debora Caprioglio, Barbara De Rossi, Dario Ballantini, Barbara Autieri, Vittorio Sgarbi, Cristiano De Andrè, Paola Turci e Fiorella Mannoia. Con il brand Désirée Divani e la sua ricca collezione di imbottiti e complementi d’arredo 100% Made in Italy, Gruppo Euromobil ha fornito poltrone, divani e tavolini capaci di rendere unica ed elegante la già meravigliosa cornice dell’area Green House. L’arredo comprende la poltrona Kara nel colore bianco firmata dal designer Marc Sadler, pensate per offrire il massimo comfort e un perfetto relax. I morbidi cuscini in pelle Creta sono racchiusi in un guscio protettivo in legno che conferisce un effetto caldo e naturale. Comodi, avvolgenti e rassicuranti, questi oggetti d’arredo sono ideali per la conversazione o la lettura e diventano protagonisti di qualsiasi atmosfera. Sempre progettato da Sadler è il divano Endor, ampia isola imbottita e sospesa su piedini in legno che ricordano gli alberi della foresta. Un complemento d’arredo che trae la sua forma dalla natura, così come i suoi materiali costruttivi – legno, cotone biologico e poliuretano di origine vegetale – ecologici ed ecosostenibili. Completa l’ambiente l’essenzialità giapponese di Setsu & Shinobu Ito con la collezione di tavolini Dabliu in tre differenti dimensioni, con struttura oro e piano in castagno naturale. Un design minimale che riprende il linguaggio dell’arte cinetica: dalla rotazione della struttura, sapiente combinazione tra tondino metallico e ripiani in legno, si ottiene un diverso effetto visivo che cambia a seconda del punto di vista dell’osservatore. Una partnership di prestigio che vede gli arredi selezionati all’altezza del contesto ospitante, al passo con lo stile di un Festival esclusivo e di fama internazionale.

Informativa ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 sulla tutela dei dati personali

Gentile Utente,

La informiamo che i dati da Lei forniti in sede di registrazione al servizio di Newsletter di Quotidianocasa.it, verranno trattati da Casa.it S.r.l. con sede a Milano, Via Borsi 9, per le finalità connesse al servizio di invio di Newsletter (di seguito soltanto il “Servizio”). Il titolare del trattamento è Casa.it nella persona del legale rappresentante pro tempore.

Il trattamento dei dati avviene con procedure idonee a tutelare la riservatezza dell'Utente e consiste nella loro raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, diffusione, cancellazione, distruzione degli stessi comprese la combinazione di due o più delle attività suddette, con le seguenti modalità:

a) Il trattamento dei dati per le finalità connesse, strumentali e necessarie alla fornitura del Servizio avrà luogo prevalentemente con modalità automatizzate ed informatizzate, sempre nel rispetto delle regole di riservatezza e di sicurezza previste dalla legge e solo occasionalmente da parte degli incaricati di Casa.it addetti alle funzioni di volta in volta coinvolte, quali gli incaricati alla manutenzione dei sistemi informatici (area IT) o gli addetti ai servizi Marketing, i quali svolgono le rispettive mansioni sotto la diretta supervisione e responsabilità di Casa.it.

b) Su espresso e specifico consenso dell’Utente Casa.it potrà inoltre trattare i dati per inviare informazioni, materiale ed offerte commerciali, anche di terzi ed elaborare studi e ricerche statistiche.

Il conferimento del consenso al trattamento dei propri dati personali da parte dell'Utente è obbligatorio per il trattamento di cui al suesposto paragrafo a) e facoltativo per il trattamento di cui al suesposto paragrafo b). Pertanto, in caso di diniego di consenso al trattamento dei dati personali di cui alla predetta lettera a), Casa.it non potrà fornire il Servizio, mentre, in caso di mancato consenso al trattamento dei dati personali di cui alla lettera b), il trattamento sarà limitato alle attività di cui alla predetta lettera a), e cioè all'integrale esecuzione degli obblighi derivanti dalla fornitura dei Servizio, nonchè all'adempimento di ogni eventuale connesso obbligo previsto da leggi, regolamenti e normativa comunitaria.

I dati saranno conservati presso Casa.it; La informiamo, inoltre, che, ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, l’Utente ha il diritto di opporsi, in tutto o in parte, al trattamento, per motivi legittimi e comunque in caso di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, e può, secondo le modalità e nei limiti previsti dalla vigente normativa, richiedere la conferma dell'esistenza di dati personali che lo riguardano, e conoscerne l'origine, riceverne comunicazione intelligibile, avere informazioni circa la logica, le modalità e le finalità del trattamento, richiederne l'aggiornamento, la rettifica, l'integrazione, richiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, il blocco dei dati trattati in violazione di legge, ivi compresi quelli non più necessari al perseguimento degli scopi per i quali sono stati raccolti, nonché, più in generale, esercitare tutti i diritti che gli sono riconosciuti dalle vigenti disposizioni di legge.