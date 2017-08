B Light presenta Anode: semplicità delle forme e prestazioni eccellenti

Nella famiglia degli apparecchi da sospensione di B LIGHT, azienda leader nella produzione di apparecchi d’illuminazione a LED, si aggiunge per la collezione 2017-2018 un nuovo modello: ANODE, in cui minimalismo delle forme, linee pulite e forte propensione per il design essenziale trovano massima espressione. ANODE presenta un corpo in alluminio tornito e fresato, caratterizzato da una forma circolare, disponibile in tre dimensioni mini, small e medium, con diametro di 50, 78 e 178 cm, e potenze da 2,3W a 10W a 48V DC. Per B Light la tecnologia è al servizio del benessere quotidiano. La sorgente LED, fornita con temperature colore da 2700K a 4000K, e un eccellente colour rendering index (CRI93), garantisce infatti sia la qualità e la sicurezza dell’apparecchio che soprattutto la sua durata nel tempo. L’installazione è a soffitto con cavo di 3m incluso. Tre sono le finiture disponibili per soddisfare ogni esigenza, tutte bicolore, per dare carattere all’impianto luminoso: bianco con rosone e cavo nero, nero con rosone e cavo bianco e bronzo con rosone e cavo nero. ANODE permette di dar sfogo alla creatività componendo diverse combinazioni di dimensioni, altezze e colori per personalizzare il proprio ambiente. Il risultato è una luce che crea morbide atmosfere. La sorgente a LED non polarizzata e la distribuzione luminosa diffusa e completamente omogenea su tutta la superficie lo rendono un apparecchio dalle alte prestazioni. Grazie alla sua forma circolare e alla sua modularità, ANODE ha il potere creare atmosfere uniche, adatte ad illuminare spazi abitativi, negozi, bar e ristoranti. Una luce che diventa la protagonista del vivere quotidiano. Il design essenziale dell’apparecchio valorizza la purezza della luce, che diventa protagonista insieme a ciò che illumina. L’attenzione per i dettagli, lo stile minimale, le finiture perfette e le performance di altissimo livello di ANODE, confermano ancora una volta la vocazione al design e alla qualità, espressione tangibile della filosofia B LIGHT.

