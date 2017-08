Ombreggiamento ad alta efficienza con Presystem Frangisole di ALPAC

Durante i mesi estivi l’edificio è inevitabilmente esposto in maniera prolungata ai raggi solari, che causano il drastico innalzamento della temperatura dei locali indoor. Una soluzione efficace per difendersi all’eccessivo irraggiamento senza sacrificare il panorama esterno è l’installazione di frangisole a lamelle orientabili, che da un lato proteggono le superfici vetrate e gli ambienti interni dalla luce del sole e dall’altro contribuiscono a migliorare la resa dell’edificio in termini architettonici.

Presystem Frangisole

Il Presystem Frangisole di ALPAC è una soluzione innovativa che al monoblocco termoisolante per la chiusura del foro finestra integra il sistema a lamelle orientabili, in una combinazione che garantisce non solo elevate performance dal punto di vista energetico, termico e acustico, ma anche un efficace ombreggiamento degli ambienti interni. Se da una parte, infatti, il monoblocco è determinante nel ridurre le dispersioni energetiche associate al foro finestra, dall’altra le schermature integrate razionalizzano il passaggio di luce e aria, contribuendo significativamente a migliorare l’isolamento termico e il comfort dell’abitazione.

I benefici: funzionalità e comfort

Controllo solare, ombreggiamento e grande resistenza agli agenti atmosferici: Presystem Frangisole riduce gli sprechi energetici e permette un’effettiva riduzione dei costi legati all’eccessivo utilizzo degli impianti di climatizzazione, consentendo allo stesso tempo l’apporto di luce naturale alle stanze.

Orientabili in posizione orizzontale, verticale o inclinata, le lamelle frangisole sono disponibili sia con movimentazione tramite catena a rulli – anche in versione ultra rinforzata, per una sicurezza ancora maggiore contro furti e infrazioni – sia con treccia in fibra di carbonio. La grande flessibilità del sistema ne consente una movimentazione manuale oppure con comando motorizzato, anche in combinazione con eventuali sistemi di domotica in grado di regolare la luminosità e il benessere indoor.

Una scelta di design

Oltre ad evitare il surriscaldamento degli ambienti e a ridurre gli sprechi energetici, i monoblocchi Presystem Frangisole rispondono anche a specifiche esigenze in termini di design. Realizzati in leghe di alluminio preverniciato o estruso (anche con trattamento anti grandine), sono disponibili in una grande varietà di colori standard e personalizzabili, che ne assicurano la resa estetica in sintonia con qualunque tendenza architettonica.