La rivoluzione del riscaldamento a pavimento di Santoni

Il riscaldamento a pavimento è una soluzione efficiente e conveniente. Oltre che per la sua facilità e rapidità di installazione, è adatto per le ristrutturazioni di pavimenti con inserimento di un sistema riscaldante a bassa temperatura al di sotto della superficie calpestabile, riducendo notevolmente la perdita di calore verso l’esterno tipica degli altri sistemi ad alta temperatura. Sistema ideale in caso di installazione anche al di sopra del vecchio pavimento con spessori minimi.

Cosa è importante sapere:

NON è un cavo scaldante in carbonio

NON è un cavo scaldante in rame

NON è un cavo scaldante in alluminio

NON è un sistema idronico

NON usa caldaie o pompe di calore, tubi, acqua, radiatori

Inoltre non occorre disfare il vecchio pavimento esistente (meno tempo, costi, detriti, mano d’opera). In pratica si tratta di applicaziore al di sopra del vecchio pavimento un sottile ed efficace materiale isolante come l’AF80S (accentuazione dell’efficienza e maggiore risparmio energetico). Oppure dell’applicazione dell’elemento scaldante in metallo amorfo ad alta resa e senza memoria termica GRID+ (il Top del mercato internazionale). GRID+ è dotato di un circuito che permette la riduzione della richiesta di potenza al contatore del 50%. È possibile l’applicazione di qualsiasi pavimentazione: ceramica, cotto, mattonelle, laminato, parquet, tessile.

Il riscaldamento a pavimento basato su GRID+ è diverso da tutti gli altri sistemi di riscaldamento, non viene usata acqua, ne tubi, ne caldaia, ne radiatori, ne pompe di calore: i costi di installazione sono minimi. È la soluzione ideale in casi dove non si vuole sostituire il pavimento esistente: si può installare sopra quello esistente.

E’ la soluzione più rapida per ristrutturazioni complete di stanze da riscaldare senza doverle collegare ad un impianto di riscaldamento esistente, di qualsiasi tipo.

SI PUO’ INSTALLARE AL DI SOPRA DEL MASSETTO AGGIUNGENDO UNO SPESSORE COMPLESSIVO DI cm 1,5 (ISOLANTE, GRID+, NUOVO PAVIMENTO).

E’ la soluzione migliore in caso di immobili con grande cubature e soffitti molto alti.

GRID+ NON RISCALDA L’ARIA (CHE TENDE A SALIRE VERSO L’ALTO) MA RISCALDA DIRETTAMENTE PER IRRAGGIAMENTO.

Le stuoie, da 50 a 200 Watt per mq con misure da 1 a 7 metri lineari e cavi freddi da 5 mt già connessi, permettono qualsiasi tipo di installazione e di resa termica. Completamente sicuro, internazionalmente certificato sia in termini di sicurezza sia di EMF, adottato diffusamente a livello internazionale, antisismico e completamente esente da rumori ed emissioni di qualsiasi tipo, alimentato a 220 Volt AC, viene installato da elettricisti normalmente abilitati. Lo spessore delle stuoie di 1,2 millimetri lo rendono il materiale di riscaldamento più sottile.

La continua ricerca per migliorare l’efficienza globale del sistema ha portato allo sviluppo di un dispositivo elettronico, parte integrante di GRID+ il quale, inserito fra l’alimentazione e il sistema di riscaldamento a pavimento con metallo amorfo riduce del 50% la richiesta di potenza, (esempio: 6,00 KW di potenza termica, 3,00 KW di potenza necessaria al contatore), permettendo di ottenere un consistente risparmio energetico.