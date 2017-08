Vacanze finite? Ecco i lavori di casa da fare al rientro

Il rientro dalle vacanze è uno dei momenti topici dell’anno: un momento in cui si mescolano i ricordi e le sensazioni dell’estate appena conclusa, con le attività regolari da riprendere e gli inevitabili buoni propositi. Tra questi, spesso ci sono progetti legati alla casa. Anzi, approfittando della stagione ancora bella, il periodo potrebbe essere ideale per mettersi all’opera e intraprendere quei lavori in casa che tipicamente vengono lasciati in sospeso. Rinnovare l’ambiente in cui si vive ogni giorno può contribuire a creare nuova energia, per noi stessi e per tutti quelli che ci circondano. Habitissimo, la piattaforma online che mette in contatto domanda e offerta in edilizia e ristrutturazioni, dà alcuni suggerimenti per trasformare il rientro dalle ferie in un’occasione utile e di positività.

Ristrutturare la cameretta prima che inizi la scuola. Ristrutturare la cameretta dei ragazzi è uno di quei lavori che spesso si tende a rimandare per difficoltà logistiche. A fine estate sarà più semplice prendere l’iniziativa e approfittare che le scuole siano ancora chiuse per avere maggiore elasticità organizzativa. Piastrellare con soluzioni viniliche e colorate e imbiancare a tono sono solo alcune delle possibilità che senza essere troppo invasive donano un tocco totalmente differente all’ambiente, anche senza fare cambi nell’arredo.

Ristrutturazione bagno: più facile se fa caldo. Uno dei lavori di casa più diffusi è la ristrutturazione bagno. Il momento migliore per intraprendere questo tipo di opera è quello estivo. I motivi sono molteplici. Il primo, pratico, riguarda la possibilità di rinunciare senza problemi all’acqua calda. In estate la doccia fredda è un piacere (in inverno un po’ meno). Questo permetterà di vivere eventuali ritardi e contrattempi con meno pressione e meno disagio.

Al rientro dalle vacanze la voglia di mantenersi attivi e in forma è superiore, quindi le docce di piscine e palestre rimangono sempre una comodissima alternativa. La disponibilità di muratori, idraulici e piastrellisti a fine estate tende inoltre ad essere maggiore.

Rinnovare la cucina con soluzioni a isola. Per dare un’aria nuova alla propria cucina si può pensare ad un cambio drastico e poco invasivo, come ad esempio lasciare la struttura di arredo a muro e aggiungervi un’isola in sostituzione del tavolo tradizionale. In questo modo si potrà giocare con forme e colori, sgabelli alti gialli con struttura in metallo e piano di lavoro in materiali d’avanguardia.

Manutenzione del giardino e pavimentazione. Tutti coloro che hanno la fortuna di avere un giardino, hanno anche l’impegno importante e costante di fare in modo che sia sempre in ordine e curato. A seconda del tipo di vegetazione potrebbe trattarsi di un buon momento per la potatura, per il taglio dell’erba e per la raccolta delle prime foglie. In più, il clima è perfetto per procedere con piccoli lavori in muratura, come ad esempio creare o ampliare un vialetto in legno oppure una scalinata.

Mensole in legno e lavori in cartongesso. Poco impegnativo e che dà molte soddisfazioni è l’aggiunta di mensole in legno. Il legno ha il potere di conferire calore e senso di casa a qualsiasi tipo di contesto. In generale, una casa con legno è una casa accogliente. Una parete bianca con poco carattere può essere lo sfondo perfetto per montare delle mensole in rovere oppure in wengé. Un altro lavoro di ristrutturazione perfetto per il post rientro è la creazione di librerie e vani in cartongesso. Anche in questo caso si tratta di un tipo di intervento di breve durata che apporta molto all’estetica e alla funzionalità dell’ambiente.

Divisori in vetro. Separare gli spazi con divisori in vetro è uno dei lavori da fare al ritorno delle vacanze, così da approfittare al massimo della luminosità che questo tipo di soluzione apporta alla casa. Il vetro è infatti il materiale da preferire quando ci si trova a dividere spazi che non hanno doppia esposizione. In un open space le pareti e le porte in vetro completamente apribili sono perfette perché permettono di separare gli spazi e al tempo stesso di ricreare in qualsiasi momento uno spazio unico.

Manutenzione piscina a chiusura stagione. Chi dispone di una piscina, deve assolutamente mettere in conto a fine stagione una manutenzione accurata dell’impianto. A seconda della regione di appartenenza e del clima, si inizierà con questo tipo di attività tra fine agosto e inizio settembre. Prima di chiudere una piscina ci sono molte cose da fare: impianto di filtrazione dell’acqua, manutenzione del bordo piscina, della vasca e delle tubature, smontare la scaletta e i vari accessori. La pulizia prima della chiusura invernale è molto importante, per evitare di trovarsi con delle spiacevoli sorprese al momento dell’apertura.