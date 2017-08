Come ristrutturare un appartamento antico

Avete mai considerato di vivere in una bella casa d’epoca? Possedere un pezzo di storia con un’architettura elegante e mai fuori moda? Un palazzo antico con una bellezza senza tempo è sicuramente un sogno a cui molti si sono abbandonati almeno una volta. Un sogno che rappresenta anche una buona scelta dal punto di vista finanziario. Questa tipologia di immobile, infatti, garantisce anche un valore inalterato nel tempo che lo rende un ottimo investimento a lungo termine, senza il timore di possibili svalutazioni future. Tuttavia, le case d’epoca non hanno sempre costi accessibili, o i possibili interventi di manutenzione e ristrutturazione possono mettere paura. Non preoccupatevi: Habitissimo, la piattaforma online che mette in contatto domanda e offerta in edilizia, vi spiega alcuni punti fondamentali da considerare per trasformare un appartamento antico nella casa dei vostri sogni.

Data la complessità di questi spazi, è importante affidarsi a un professionista che vi consigli sui materiali, la distribuzione, gli elementi originali della casa che si possono e non si possono mantenere, e poter finalmente dire “Casa, dolce casa”. Di seguito alcuni punti fondamentali da considerare quando si ristruttura un appartamento antico.

Distribuzione. Il primo passo è quello di pensare alla disposizione. È il momento giusto per modificare gli spazi originali della casa e adattarli alle proprie esigenze. Forse avete bisogno di più camere o, al contrario, di meno stanze, ma più grandi. Forse una cucina a vista è ciò che avete sempre desiderato. Questo è il momento per pianificare insieme all’architetto tutti gli spazi della casa.

Impianto elettrico. Il secondo passo da considerare è l’illuminazione: una vecchia casa di solito ha molti problemi perché l’impianto elettrico è generalmente molto vecchio e non adatto alle esigenze della vita moderna. Dovrete valutare con un elettricista le vostre necessità e modificarlo, sicuramente ne varrà la pena. Approfittatene per includere, se possibile, sistemi a risparmio energetico.

Travi a vista. Molti vecchi appartamenti sono dotati di travi in legno e valutarne le condizioni sarà il terzo passo nella vostra ristrutturazione. Affidatevi a un professionista per capire se le travi sono in buono stato di conservazione e, se necessario, eseguire alcuni interventi di manutenzione e rinforzo.

Isolamento. L’ultimo passo, ma non meno importante, è l’isolamento dell’appartamento. È uno degli investimenti più importanti di una ristrutturazione, ma quando si ha a che fare con un appartamento antico conviene sostituire le vecchie finestre con altre più moderne per isolare dal freddo e dal rumore.

Un altro inconveniente che può avere un appartamento antico è l’umidità. Se l’alloggio è stato chiuso a lungo, si può riscontrare umidità su pareti, soffitti e pavimenti. È il momento di risolvere il problema con muratori e idraulici. In questo caso, bisognerà sollevare completamente il pavimento e verificare l’impianto idraulico di tutta la casa. Dopodiché, si deciderà il tipo di rivestimenti che si desiderano per i vari ambienti (pavimenti in parquet, piastrelle ecc).