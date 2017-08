Wavin Italia presenta le linee di sifoni EMU’ e HepVO

Wavin Italia, la filiale italiana del Gruppo Wavin con sede a Santa Maria Maddalena (RO) impegnata nello sviluppo di sistemi di tubazioni plastiche nel settore edilizio e nelle infrastrutture, è lieta di presentare le sue linee di sifoni EMU’ e HepVO. Caratterizzata da prodotti estremamente resistenti e facili da montare, la gamma Emu include un’ampia varietà di sifoni, tra cui appositi sifoni senz’acqua studiati ad hoc per evitare gli inconvenienti causati dall’evaporazione, filtri separatori e raccordi per lavelli, docce e WC. Per completare con stile ed eleganza l’arredo del bagno, la linea mette a disposizione una serie di sifoni realizzati in ottone di prima qualità, forniti di attacco 1’’ ¼ e disponibili sia con base cilindrica che quadrata. In vendita in due diverse versioni, con e senza troppopieno, le pilette click clack rappresentano la soluzione ideale per tutti i sanitari moderni. La colonna di scarico per la vasca è invece provvista di sifone ribassato pre-assemblato, completamente orientabile, e curva a 45° con terminale di diametro 40/50 mm. La linea Emu include anche sifoni per lavatrici ad incasso, disponibili sia nella versione con piastra di copertura in Inox che in ABS e dotati di punto di ispezione da 1’’ e di dispositivo anti-odore, pilette e pozzetti a pavimento in PEHD e PP, con griglie in Inox 100×100 o 140×140, sifoni per lavelli con dispositivo anti-risucchio, ideali per impedire lo svuotamento del sifone a causa della pressione di scarico, e tubi estensibili, con o senza ghiera cromata, che favoriscono l’installazione anche nelle situazioni più scomode e complesse. HepVO rappresenta invece l’alternativa ai classici sifoni, ideale quando si presentano problemi di pressioni negative, autosifonaggio, evaporazione, effetto del vento e movimento (installazione sui camper, imbarcazioni o treni) che gli stessi sifoni tradizionali ad “U” non sono in grado di risolvere. HepVO è dotato di una valvola autosigillante che si chiude al di sotto dell’utenza, dopo il passaggio dell’acqua, permettendo alla membrana di impedire il ritorno nell’ambiente di cattivi odori. Un ulteriore vantaggio della linea HepVO è rappresentato dalla possibilità di installazione sia in verticale che in orizzontale, con conseguente risparmio di spazio.

Informativa ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 sulla tutela dei dati personali

Gentile Utente,

La informiamo che i dati da Lei forniti in sede di registrazione al servizio di Newsletter di Quotidianocasa.it, verranno trattati da Casa.it S.r.l. con sede a Milano, Via Borsi 9, per le finalità connesse al servizio di invio di Newsletter (di seguito soltanto il “Servizio”). Il titolare del trattamento è Casa.it nella persona del legale rappresentante pro tempore.

Il trattamento dei dati avviene con procedure idonee a tutelare la riservatezza dell'Utente e consiste nella loro raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, diffusione, cancellazione, distruzione degli stessi comprese la combinazione di due o più delle attività suddette, con le seguenti modalità:

a) Il trattamento dei dati per le finalità connesse, strumentali e necessarie alla fornitura del Servizio avrà luogo prevalentemente con modalità automatizzate ed informatizzate, sempre nel rispetto delle regole di riservatezza e di sicurezza previste dalla legge e solo occasionalmente da parte degli incaricati di Casa.it addetti alle funzioni di volta in volta coinvolte, quali gli incaricati alla manutenzione dei sistemi informatici (area IT) o gli addetti ai servizi Marketing, i quali svolgono le rispettive mansioni sotto la diretta supervisione e responsabilità di Casa.it.

b) Su espresso e specifico consenso dell’Utente Casa.it potrà inoltre trattare i dati per inviare informazioni, materiale ed offerte commerciali, anche di terzi ed elaborare studi e ricerche statistiche.

Il conferimento del consenso al trattamento dei propri dati personali da parte dell'Utente è obbligatorio per il trattamento di cui al suesposto paragrafo a) e facoltativo per il trattamento di cui al suesposto paragrafo b). Pertanto, in caso di diniego di consenso al trattamento dei dati personali di cui alla predetta lettera a), Casa.it non potrà fornire il Servizio, mentre, in caso di mancato consenso al trattamento dei dati personali di cui alla lettera b), il trattamento sarà limitato alle attività di cui alla predetta lettera a), e cioè all'integrale esecuzione degli obblighi derivanti dalla fornitura dei Servizio, nonchè all'adempimento di ogni eventuale connesso obbligo previsto da leggi, regolamenti e normativa comunitaria.

I dati saranno conservati presso Casa.it; La informiamo, inoltre, che, ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, l’Utente ha il diritto di opporsi, in tutto o in parte, al trattamento, per motivi legittimi e comunque in caso di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, e può, secondo le modalità e nei limiti previsti dalla vigente normativa, richiedere la conferma dell'esistenza di dati personali che lo riguardano, e conoscerne l'origine, riceverne comunicazione intelligibile, avere informazioni circa la logica, le modalità e le finalità del trattamento, richiederne l'aggiornamento, la rettifica, l'integrazione, richiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, il blocco dei dati trattati in violazione di legge, ivi compresi quelli non più necessari al perseguimento degli scopi per i quali sono stati raccolti, nonché, più in generale, esercitare tutti i diritti che gli sono riconosciuti dalle vigenti disposizioni di legge.