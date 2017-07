Superfici innovative e materiali di recupero trasformano il bagno in un piccolo angolo di relax

Sempre più centrale all’interno del progetto architettonico, il bagno supera oggi le sue funzioni tradizionali per divenire spazio di design, nonché luogo vocato al benessere. Grazie ai moderni rivestimenti, funzionali e dal grande impatto estetico, anche l’ambiente più stretto e angusto può essere facilmente trasformato in un piccolo angolo di relax senza dover necessariamente affrontare grandi stravolgimenti.

In questo caso è stato sufficiente sostituire la pavimentazione e ritinteggiare le mura per dare al bagno un look contemporaneo. L’idropittura che riveste le pareti è stata scelta in una tonalità molto scura sia per dare profondità al locale, sia per creare un potente gioco di contrasti con la brillantezza dei sanitari preesistenti. Per attenuare la differenza cromatica, si è optato per una pavimentazione formata da piastrelle LVT con decoro in pietra in tonalità naturale, a cui è stato abbinato un complemento d’arredo di recupero, lo sgabello, e un essenziale mobile da bagno formato da una grande specchiatura e da una mensola portaoggetti in legno chiaro.

Le piastrelle viniliche PURE Click di BerryAlloc con decoro effetto pietra DISA-644M sono state scelte non solo per la nuance calda ed elegante, ma anche per l’elevata praticità. Lo strato protettivo in poliuretano, infatti, le protegge dall’usura quotidiana, rendendole completamente impermeabili, facili da pulire, antistatiche e antibatteriche, quindi adatte sia in ambienti frequentati da bambini, sia in contesti che richiedono un’elevata funzionalità, come cucine e bagni. Grazie al sistema di fissaggio flottante DreamClick, inoltre, possono essere installate velocemente, limitando lo sporco e la polvere tipici dei lavori edili e rendendo agibili i locali in tempi molto brevi.