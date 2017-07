Il mercato delle case al mare torna a crescere

Tornando ai dati emersi dall’analisi condotta specie in località marine italiane, si evince come Costa Smeralda, Porto Cervo e Porto Rotondo riescano ad offrire al mercato non solo ville milionarie, in affitto per decine di migliaia di euro a settimana, ma anche mono e bilocali in vendita con prezzi compresi fra i 175 mila e i 250 mila euro, affittabili nei mesi estivi a 800/1.400 euro a settimana. Le due località Campane in vetta al mercato sono Capri e Anacapri che oltre a ville o appartamenti di grandi metrature dai costi superiori al milione di euro, offrono all’investitore anche mono e bilocale a prezzi variabili fra i 4.000 e i 6.000 euro al mq. Nella fascia intermedia troviamo dunque località in cui i valori di mercato delle seconde case variano in un range compreso fra i 1.500 e i 3.500 euro al mq e dove gli affitti settimanali non superano i 750 euro (per un bilocale con quattro posti letto). Ma non sono solo le mete più care e più in voga delle nostre coste a registrare cambiamenti di tendenza positivi, quanto più quelle “popolari”, meno ricercate ma altrettanto incantevoli come Gabicce Mare, Celle Ligure o Sirolo nelle Marche, in cui il trend della domanda d’acquisto registra un forte segno positivo.

Un’analisi del mercato real estate italiano condotta dal Centro Studi Casa.it ha preso a campione alcuni macro dati sulla capacità ricettiva di località turistiche marine . Fra le prime 15 località che per vivacità di scambi stanno registrando le migliori performance, due sono in Sardegna (Porto Cervo e Porto Rotondo) e due sono Campane (Capri e Anacapri). Prezzi più bassi rispetto a cinque anni fa, insieme all’aumento della domanda del “mordi e fuggi” stanno incrementando le richieste d’acquisto e d’affitto , specie nelle località marine.

Informativa ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 sulla tutela dei dati personali

Gentile Utente,

La informiamo che i dati da Lei forniti in sede di registrazione al servizio di Newsletter di Quotidianocasa.it, verranno trattati da Casa.it S.r.l. con sede a Milano, Via Borsi 9, per le finalità connesse al servizio di invio di Newsletter (di seguito soltanto il “Servizio”). Il titolare del trattamento è Casa.it nella persona del legale rappresentante pro tempore.

Il trattamento dei dati avviene con procedure idonee a tutelare la riservatezza dell'Utente e consiste nella loro raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, diffusione, cancellazione, distruzione degli stessi comprese la combinazione di due o più delle attività suddette, con le seguenti modalità:

a) Il trattamento dei dati per le finalità connesse, strumentali e necessarie alla fornitura del Servizio avrà luogo prevalentemente con modalità automatizzate ed informatizzate, sempre nel rispetto delle regole di riservatezza e di sicurezza previste dalla legge e solo occasionalmente da parte degli incaricati di Casa.it addetti alle funzioni di volta in volta coinvolte, quali gli incaricati alla manutenzione dei sistemi informatici (area IT) o gli addetti ai servizi Marketing, i quali svolgono le rispettive mansioni sotto la diretta supervisione e responsabilità di Casa.it.

b) Su espresso e specifico consenso dell’Utente Casa.it potrà inoltre trattare i dati per inviare informazioni, materiale ed offerte commerciali, anche di terzi ed elaborare studi e ricerche statistiche.

Il conferimento del consenso al trattamento dei propri dati personali da parte dell'Utente è obbligatorio per il trattamento di cui al suesposto paragrafo a) e facoltativo per il trattamento di cui al suesposto paragrafo b). Pertanto, in caso di diniego di consenso al trattamento dei dati personali di cui alla predetta lettera a), Casa.it non potrà fornire il Servizio, mentre, in caso di mancato consenso al trattamento dei dati personali di cui alla lettera b), il trattamento sarà limitato alle attività di cui alla predetta lettera a), e cioè all'integrale esecuzione degli obblighi derivanti dalla fornitura dei Servizio, nonchè all'adempimento di ogni eventuale connesso obbligo previsto da leggi, regolamenti e normativa comunitaria.

I dati saranno conservati presso Casa.it; La informiamo, inoltre, che, ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, l’Utente ha il diritto di opporsi, in tutto o in parte, al trattamento, per motivi legittimi e comunque in caso di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, e può, secondo le modalità e nei limiti previsti dalla vigente normativa, richiedere la conferma dell'esistenza di dati personali che lo riguardano, e conoscerne l'origine, riceverne comunicazione intelligibile, avere informazioni circa la logica, le modalità e le finalità del trattamento, richiederne l'aggiornamento, la rettifica, l'integrazione, richiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, il blocco dei dati trattati in violazione di legge, ivi compresi quelli non più necessari al perseguimento degli scopi per i quali sono stati raccolti, nonché, più in generale, esercitare tutti i diritti che gli sono riconosciuti dalle vigenti disposizioni di legge.