La casa fuori casa: le idee Bonaldo per l’arredo outdoor

Nuova stagione, rinnovo dell’arredo. Che sia per la terrazza, il giardino o il balcone, l’outdoor deve essere capace di trasmettere quelle sensazioni che fanno sentire, davvero, a casa. Gli ambienti esterni sono un’estensione della propria dimora, devono perciò rispecchiare sia le diverse esigenze abitative che la personalità di chi li abita, per ricreare un luogo dove rilassarsi e sentirsi a proprio agio. Bonaldo propone tante idee, colorate, ironiche e funzionali, per dare un tocco unico alla casa: sedie, pouf, tavolini, complementi in linea con le nuove tendenze per personalizzare gli spazi esterni e respirare l’arrivo di una nuova estate.

Bonnie e Clyde. Uno sgabello e un tavolino adatti ad ambienti giovani ed informali, acquistabili separatamente, perfetti insieme: Bonnie e Clyde sono la coppia per antonomasia. Il tavolino Clyde ha il piano della forma leggermente squadrata, lo sgabello Bonnie è girevole e regolabile in altezza. Disponibili in diversi colori e adatti all’outdoor per arredare con stile.

Il piano del Tavolino Clyde è disponibili nelle varianti laccato bianco opaco, laccato rosso opaco, laccato tortora opaco, laccato grigio antracite opaco, laccato giallo zafferano opaco. La struttura è in acciaio verniciato in tinta con il piano. Lo sgabello Bonnie è disponibile in bianco opaco, rosso opaco, tortora opaco, grigio antracite opaco, giallo zafferano opaco. La struttura è in acciaio verniciato in tinta con la seduta, la protezione del poggiapiedi è in polipropilene in tinta con la struttura.

Pebbel Pouf. Una forma così morbida da ricordare i sassi levigati dal mare trovati sulla spiaggia, per entrare subito nel mood ‘vacanze’. Le aperture nella struttura hanno una funzione sia estetica che pratica, il pouf ha infatti un duplice ruolo, complemento di comfort e contenitore di oggetti di uso quotidiano, dai libri alle riviste. La struttura del pouf Pebble è in polietilene opaco disponibile in diverse combinazioni: esterno bianco/interno bianco; esterno bianco/interno grigio antracite; esterno bianco/interno azzurro polvere; esterno rosso/interno bianco; esterno grigio antracite/interno bianco; esterno azzurro polvere/interno bianco.

Theduck. Surreale e ironica, una divertente metafora dell’animale domestico: Theduck, il tavolino di Alessandro Busana, è un complemento eccentrico e funzionale allo stesso tempo, per ogni area della casa. Un’anatra da tenere accanto al divano o in giardino, fedele sostegno di telecomandi, smartphone, libri e riviste. Theduck, in polietilene, è disponibile in diversi colori, e nella versione Light, illuminata con batteria ricaricabile, anche per l’outdoor.

Muffin. Che venga usato come tavolino o come seduta, Muffin è il complemento ideale per aggiungere un tocco di dolcezza ed ironia di ogni ambiente. Muffin di Ryosuke Fukusada riprende la semplice geometria degli stampi del famoso dolce americano. Muffin, in polietilene, è disponibile in bianco opaco, grigio antracite opaco, rosso opaco, tortora opaco, verde opaco, bronzo.

Poly. Caratterizzata da un design versatile senza sacrificarne stile e bellezza, la sedia Poly disegnata da Karim Rashid è il giusto mix tra una forma accattivante e una comoda seduta. Stabile e resistente agli agenti atmosferici, Poly è perfetta anche per dare un tocco di design anche agli ambienti esterni. Poly, in policarbonato lucido trasparente, è disponibile nelle varianti fumè, bianco coprente e nero coprente.