Ristrutturare il bagno senza problemi: ecco le soluzioni Wedi

Arrivare in cantiere, trasportare tutti i materiali da costruzioni senza fatica, polvere e macerie – magari utilizzando l’ascensore senza sporcarlo – e realizzare in poche ore un bagno di design completamente impermeabile con impianti a prova d’errore: il sogno di ogni idraulico diventa realtà con i sistemi prefiniti Wedi. Immediatamente piastrellabili dopo la posa, i pannelli Wedi in polistirene estruso sono totalmente impermeabili e velocizzano i lavori di ristrutturazione grazie alla loro leggerezza (solo 5 kg per mq) e facilità d’impiego. Per tagliarli, infatti, basta un semplice cutter anche se l’azienda ha già previsto soluzioni pre-sagomate per realizzare facilmente docce filo pavimento con nicchie e sedute che trasformano il bagno di casa in una piccola Spa.

Nelle ristrutturazioni e in tutti i contesti architettonici più difficili, i sistemi Wedi riducono al minimo il peso sulla soletta con una garanzia di dieci anni su ogni prodotto e componente. Una garanzia a lungo termine sull’impermeabilità che cancella sul nascere tutti i possibili problemi legati a umidità e infiltrazioni d’acqua.

Fondata nel 1983 da Helmut Wedi, l’azienda che porta il suo nome produce sistemi di costruzione a secco per il bagno. I pannelli Wedi in polistirene estruso sono leggeri, impermeabili, autoportanti e si distinguono per l’installazione facile e veloce. Per l’innovazione e la praticità dei suoi prodotti, Wedi è diventata un punto di riferimento nelle soluzioni per docce a filo pavimento.