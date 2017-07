Edilvi: ecco la Casa Smart Plus

È stata presentata sabato scorso in via Torcelle a Casale sul Sile la nuova abitazione Casa Smart Plus by Edilvi costruita con il metodo Climablock. Sono state all’incirca 40 le persone che hanno partecipato a partire dalle 17.00 in poi. Presenti il geometra Diego Pavan, amministratore delegato di Edilvi Spa, lo staff dell’azienda e anche i committenti dell’abitazione, Claudio Breda e la moglie Michela Venturin.

Lo staff Edilvi ha presentato il brevetto Casa Smart Plus e il sistema costruttivo impiegato per la casa di via Torcelle, spiegando pregi e opportunità nella costruzione di una casa ad emissioni quasi zero, in linea con i parametri Nzeb stabiliti dall’Unione Europea (parametri di costruzione obbligatori a partire dal 2021 per tutte le abitazioni di nuova costruzione).

Casa Smart Plus è un brevetto innovativo di Edilvi Spa che rivoluziona i metodi costruttivi tradizionali partendo dalla fase di progettazione fino alla consegna chiavi in mano della casa. Quali vantaggi comporta costruire un’abitazione brevettata Casa Smart Plus?

1. La riduzione nella gestione dei costi energetici della casa attraverso l’installazione di un impianto fotovoltaico (minimo 4kw), di una pompa di calore e di un sistema di trattamento dell’aria (-50% dei costi in bolletta rispetto ad una

casa in classe energetica A2);

2. la riduzione delle emissioni di anidride carbonica del 70% annuo rispetto ad una casa di nuova costruzione;

3. l’eliminazione dell’utilizzo del gas in quanto anche i piani cottura sono ad induzione elettrica;

4. una fase di progettazione attraverso il Bim (Building Information Modeling), un metodo di progettazione collaborativo (architettura, strutture, impianti, gestione e settore energetico) che porta ad un abbattimento del 30% dei costi di progettazione e costruzione rispetto ai metodi classici utilizzati per le case tradizionali.

“È stata una grande soddisfazione – conclude Diego Pavan – poter presentare a così tante persone, aprendo le porte del nostro cantiere di Casale sul Sile, il sistema costruttivo Casa Smart Plus, in cui la nostra azienda crede fortemente”.