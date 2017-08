Arredamento: il cirmolo entra nella zona notte

A partire dal 2017 i letti Nox e Lunetto sono disponibili nella nuova versione in pino cembro , a cui è possibile accostare il sistema letto Aos e una varietà di accessori. Per un abbinamento perfetto, TEAM 7 arricchisce l’assortimento in cirmolo con i comodini Cubus Pure e il Sidekick .

Per tutti questi motivi TEAM 7 ha scelto di introdurre questa varietà di legno nella gamma di essenze dedicate alla zona notte. Per l’azienda austriaca, infatti, la qualità dei materiali che ci circondano nella vita di tutti i giorni è da sempre fondamentale, specialmente all’interno degli ambienti dove trascorriamo la maggior parte del tempo: su tutti, la camera da letto. Grazie alla lavorazione a poro aperto e al trattamento esclusivamente con puro olio naturale, il legno di cirmolo TEAM 7 mantiene inalterate tutte le sue preziose virtù balsamiche e antibatteriche. I toni caldi e accoglienti delle sue superfici infondono un senso di tranquillità nell’ambiente, rendendolo ancora più accogliente.

Il cirmolo, o pino cembro, è una varietà di conifera originaria della fascia alta delle Alpi e il suo legno, altamente resistente e stabile, è caratterizzato da venature vivaci, numerosi nodi scuri e un marcato profumo aromatico. I suoi pregiati oli essenziali, presenti in concentrazione elevata nel legno e nella resina, sono in grado di abbassare e stabilizzare la frequenza cardiaca e migliorare la circolazione, esercitando un’azione rilassante che accelera i processi di rigenerazione ed il benessere generale. Grazie a queste caratteristiche uniche, il cirmolo è in grado di influire davvero positivamente sulla qualità del sonno. Inoltre, se paragonato ad altre essenze, questo tipo di legno possiede un’elevata azione antibatterica, che si manifesta in particolare negli ambienti umidi, rendendoli più salubri e piacevoli.

L’azienda austriaca TEAM 7, attiva a livello mondiale nella produzione di mobili e complementi d’arredo in legno massello naturale, da sempre utilizza sette essenze di legno – tutte di origine europea e coltivate secondo selvicoltura sostenibile – che lavora e rifinisce esclusivamente con materiali naturali che ne preservano ed esaltano le preziose caratteristiche. Forte di questa esperienza e dell’attitudine che la spinge a creare prodotti che migliorino la vita di tutti i giorni, l’azienda austriaca ha scelto di introdurre una nuova varietà di legno nella sua gamma di essenze: si tratta del cirmolo, alias pino cembro, chiamato anche “Re delle Alpi” per le sue straordinarie peculiarità benefiche, che gli riservano fin dall’antichità un posto d’onore tra i rimedi naturali per dormire bene.

