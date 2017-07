I programmi Modulnova per l’ambiente bagno presentano finiture particolari e materiali inediti, soluzioni ergonomiche e moderni sistemi di illuminazione. La sala da bagno diventa un tutt’uno con gli altri ambienti domestici: forme essenziali, minimalismo nelle composizioni e armadiature sospese. La ricerca del benessere si riflette nella semplicità e nella pulizia del design, nella misura e nel gioco di volumi che si fondono in composizioni armoniche.

L’esplorazione di nuovi materiali e finiture si affianca alla rivisitazione di rivestimenti più tradizionali. Blade è un sistema completamente trasversale in grado di esprimere design e funzionalità anche nell’ambiente bagno. L’essenzialità del tratto a unico spessore (10 mm) consente di arredare gli spazi con uno stile ricercato e contemporaneo.

Assoluta versatilità è il mood di Blade che si declina in numerose combinazioni grazie anche all’ampia scelta dei materiali proposti per i top e per le finiture dell’anta. A caratterizzare il programma Blade nell’ambiente bagno è un aggiornamento nei materiali e nelle finiture. Il piano in rovere fumo, su cui poggia il lavabo in pietra piasentina (materiale usato anche per la doccia) prevede in abbinamento le ante con la nuova finitura Iron Dust per un effetto molto elegante.

Mood contemporaneo per le altre due soluzioni proposte e che prevedono il piano in gres (Calacatta e Pietra di Savoia) in abbinamento alle ante in alluminio con le inedite finiture Bronz Dust e Grey Calm, quest’ultima ottenuta con una calce speciale creata in esclusiva per Modunova per un intenso effetto underground.