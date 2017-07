Ecco il primo modulo per biciclette

Niente di meglio di un viaggi on the road per godersi il contatto con ala natura, magari fatto in bicicletta. Ma questo vorrebbe dire trovarsi un albergo per ogni tappa. Allora ecco il primo modulo abitativo per chi viaggia in bici.

L’idea arriva dagli studenti del Politecnico di Milano che spinta dalla creazione della “Ciclostrada” Torino-Venezia”, con un tema di studenti che ha ideato un modulo a km0 realizzato in pioppo e riso. Come basi saranno utilizzate vecchie cascine e caselli sui vari canali e ognuno di questi, prenotatili tramite app, avrà anche una zona di lavaggio e manutenzione per i mezzi dei ciclisti.

Appuntamento martedì 4 luglio al Castello San Valentino per la presentazione ufficiale del progetto.