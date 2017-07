Arredi smart in legno naturale

L’azienda austrica TEAM 7, realtà mondiale nella produzione di mobili in legno naturale di design, propone una serie di arredi dalle dimensioni contenute che si rivelano indispensabili per chi ha esigenze di spazio. Senza rinunciare alla comodità di una sedia, la panca Loft assicura spazio per tutti e, quando non serve, può essere posizionata in qualunque punto della casa per diventare un comodo appoggio. Sol è invece un elemento d’arredo irrinunciabile per coloro che lavorano da casa: grazie al comodo piano di lavoro estraibile al suo interno cela con ordine i documenti più importanti. Per chi non vuole rinunciare a un tocco di design ma deve fare i conti con lo spazio, il tavolino Lift è il pezzo d’arredo destinato a risolvere diverse necessità. Grazie al meccanismo integrato, da tavolino basso per il salotto si può sollevare fino a raggiungere l’altezza di un tavolo da pranzo. In questo modo può diventare, all’occorrenza, un comodo appoggio per una cena intima o per accogliere ospiti inattesi. Infine, il tavolino basso Sidekick: grazie alla sua costruzione può cambiare funzione a seconda della necessità: da tavolino basso per il soggiorno, sidekick con un semplice gesto si trasforma in un tavolino di servizio da affiancare al divano o per gustarsi la colazione a letto.

Come ogni arredo TEAM 7, anche le proposte più smart sono realizzate in legno 100% naturale che oltre a portare un tocco di eleganza e raffinatezza in casa, assicura un ambiente salubre, perché privo di trattamenti chimici, offrendo anche una piacevole sensazione al tatto.

Panca Loft

La seduta in legno massello, leggermente concava, conferisce alla panca Loft una tangibile caratteristica di comodità. Il massimo del comfort può essere ottenuto con i cuscini opzionali appositamente corredati. Caratteristiche artigianali di pregio, come i giunti in legno tra la seduta e le gambe realizzati secondo la tradizione, sottolineano l’elevata qualità della panca Loft. Come il tavolo Loft, anche la panca di questa serie è una dimostrazione dell’artigianalità di TEAM 7, visibile soprattutto nelle gambe a incastro e nel preciso avvallamento della seduta concava.

Sol

In versione free-standig o con due gambe, Sol, con il suo design pulito, è un eccellente compagno per qualsiasi zona della casa. Due piani scorrevoli, posti intelligentemente uno dentro l’altro – uno in legno, l’altro con rivestimento in pelle – costituiscono l’idea centrale di Sol. Il piano dello scrittoio è estraibile e si blocca in apertura e in chiusura. Una presa di corrente con collegamento USB e l’innovativa ricarica wireless per smartphone o tablet consente di alimentare qualsiasi dispositivo; scomparti per utensili e accessori, una scanalatura portapenne e un cassetto segreto per organizzarsi meglio. Per un’illuminazione ottimale è disponibile un’alzata con illuminazione LED regolabile. Infine, una canaletta in Stricktex raggruppa i cavi sparsi.

Tavolino basso Lift

Come pratico piano d’appoggio, come tavolo per un pranzo veloce o per un caffè: il tavolino Lift è regolabile in altezza da 39 a 75 cm e sa rispondere a tutte le esigenze. Una piccola leva posta sotto il piano del tavolino Lift permette di farlo crescere in altezza: non proprio senza limiti ma sicuramente senza scatti. In questo modo, è possibile adattarlo facilmente alle necessità del momento, fino a raggiungere l’altezza di un tavolo da pranzo. Lift può così essere accostato a un normale tavolo in caso di necessità. Tutto si abbina alla perfezione: le versioni rettangolari di Lift hanno la stessa larghezza dei tavoli TEAM 7. Un meccanismo soft- touch permette di aprire comodamente il pratico cassetto che, con i suoi divisori interni, offre uno spazio sempre ordinato. Le riviste sono invece sempre a portata di mano nell’ampio vano sul lato opposto, elemento saliente nel design del tavolino Lift. Grazie alla base d’appoggio in acciaio cromato, il tavolino Lift non perde mai il suo equilibrio. A scelta, potrete dare un tocco di colore in più al vostro living con un piano aggiuntivo in vetro colorato.

Tavolino basso Sidekick

La forma di Sidekick è costituita da tre piani lineari. La geometria ben studiata di questi piani è la chiave raffinata che permette di cambiare funzione, mentre il legno lavorato con maestria è il segreto della sua stabilità. A seconda di come viene posizionato, Sidekick diventa un pratico tavolo basso oppure un raffinato tavolino di servizio. Per variare la funzione basta un semplice gesto: il fianco laterale svasato diventa piano d’appoggio orizzontale, che grazie alla sua inclinazione permette all’utente un maggiore comfort di utilizzo. Sidekick è perfetto anche come comodino in camera da letto, soprattutto nella versione in cembro, che assicura un sonno sano e ristoratore.